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▲Tommy終於發文證實Ryu提到的「男方」確實是自己，並解釋之所以未立即回應，是出於對Ryu的尊重。（圖／Tommy臉書）

▲Tommy介入Yuma和Ryu的婚姻成為小王，重挫鄰家男形象。（圖／Tommy臉書）

百萬YouTuber夫妻檔Ryu、Yuma近日傳出婚變消息，還被爆出男女雙方都各自出軌，引發外界譁然。而被指控是Yuma外遇對象的Tommy神隱2天後，今（11）日終於在IG發文道歉，證實自己是Ryu的文章中所說的「男方」，貼文曝光後，粉絲紛紛湧入留言區痛批：「對你太失望了」、「已退追！」Tommy在IG曬出全黑圖，先是承認自己是Ryu文章中所說的「男方」，並接著還原與Yuma私下見面的時間軸，「2023年12月中，Ryu與Yuma來台灣工作時，我跟Yuma兩個人有見面。2023年12月底，我跟Yuma在大阪見面，2024年1月底，我跟Yuma在橫濱見面。」不過他也表示，直到今年3月開始，就已經沒有跟Yuma有任何聯絡。Tommy認因為自己的重大過錯而延伸到後面發生的事情，所以也接受大家的批判，同時也想向Ryu道歉，「因為我的過錯破壞我們之間的信任和友誼」。接著Tommy也解釋因為Ryu在文章中並未指出他的名字，加上Yuma本人也沒有發聲，為了尊重對方才決定先沉默。貼文曝光後，Tommy陽光男孩的人設瞬間崩壞，許多粉絲紛紛湧入留言區怒轟：「我心碎了」、「避重就輕的文」、「太讓我失望了，只能退追了」、「原本一直以來都很看好你的」、「真的很失望」、「除了失望還是失望！」