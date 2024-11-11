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▲透過關卡一「時光之河」官方數據短影音，回顧八款遊戲2024年的機密數據。（圖／遊戲橘子提供）

▲關卡二「選擇障礙的高塔」，帶你探索自己的遊戲MBTI。（圖／遊戲橘子提供）

▲關卡三「鏡子迷宮的多重未來」，解鎖自己的遊戲數據。（圖／遊戲橘子提供）

遊戲橘子年度周年慶「BIG GAMA大數橘」於今（11）日正式開跑！今年充滿全新驚喜，透過《小橘編與柑姆的遊戲日常》中厭世宅貓「柑姆」的帶領，玩家將展開一段精彩的數據回顧和人格探索之旅。活動不僅將揭露遊戲橘子旗下八款熱門遊戲的年度數據，還讓玩家透過專屬的數據親身體驗自己的遊戲成長變化。11月11日至12月31日期間，玩家只要完成指定任務即可參加抽獎，有機會贏得Apple Watch 10、PlayStation Portal、AirPods 4等超豪華大獎。本年度活動中，遊戲橘子首次串連Gamania Facebook聊天機器人，讓玩家透過有趣的劇情，一步步揭開數據大海的神秘面紗！玩家們將化身為《小橘編與柑姆的遊戲日常》中的厭世宅貓「柑姆」，透過橘子周年慶贈禮「人生重來模擬器」，勇闖三大活動關卡！「柑姆」將帶領玩家穿越「時光之河」，透過官方數據短影音，首度揭露《天堂》、《天堂M》、《新龍之谷》、《新楓之谷》、《CSO絕對武力》、《艾爾之光》、《新瑪奇》及《波拉西亞戰記》八款遊戲的官方機密數據！從職業人氣排行榜、熱門道具使用，到副本及各大BOSS攻略次數，再到最瘋狂的抽卡數據，所有數據一網打盡！還會公布各大神級玩家的戰績，一次看遍大神們的巔峰時刻，即刻開放膜拜！在遊戲戰場中熱血廝殺的玩家們，是如何在遊戲中做出選擇的呢？今年首度將超夯的MBTI測驗導入遊戲情境中，玩家只需要三分鐘，就能解鎖自己遊戲中的人格特質及適合的遊戲角色！無論你是外向E人、冷靜I人，還是喜歡規劃的J人或自由奔放的P人，都能找到最適合你的遊戲角色！讓「柑姆」帶領你揭開遊戲中的真實自我吧！在這個充滿神秘氣息的關卡中，「柑姆」將帶領玩家透過魔鏡回顧2023年及2024年的七項遊戲數據，對比自身的年度數據變化，讓玩家清楚掌握自己的遊戲進步幅度，看看是否已悄悄成為遊戲中的隱藏高手！不同遊戲有對應之數據，請以官方測驗結果為主。歡慶周年慶，官方也祭出多項豪禮要送給玩家們！11月11日至12月31日期間，只要完成周年慶三項指定任務，即可獲得抽獎資格；除此之外，參與beanfun! 舉辦的「遊戲服務簽到簿」活動，完成簽到還有機會獲得最多兩次抽獎機會喔！豪華大獎包括Apple Watch 10、PlayStation Portal、AirPods 4，以及7-ELEVEN商品禮券200元，通通等你帶回家！此外，beanfun!「遊戲服務簽到簿」還有獨家抽獎活動，誠意爆棚送出總獎金30萬樂豆點及零用金、有閑優惠券，還有高價電競3C產品等你拿！現在升級Gama Pass即享有整合遊戲、購物、行動支付的多管道帳號，使用上更方便；遊戲帳號資安防護也再升級，掃描即登入，使用上更安心！