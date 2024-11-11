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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，被週刊爆料在市長室收取威京集團主席沈慶京1500萬。對此，網紅館長陳之漢表示，就算柯文哲有收錢，那也是沈慶京心甘情願送的，因此不算貪污。對此，名嘴黃智賢昨（10）日怒轟，「館長的價值觀，直接可以讓台灣滅亡。」黃智賢昨日在臉書發文表示，館長說：「因為沈慶京拿錢給他，他也收著，他也沒分給任何人。這個他跟沈慶京什麼關係？」；黃質疑，市長收財團錢，市長給財團價值200億容積率，「這樣沒關係？這不是賄賂？小學生都知道不可以拿賄賂」。黃狠酸，但在館長的宇宙裡，柯文哲收賄賂是對的，是好的，「只要館長喜歡，有什麼不可以？」只要他可以賺錢，工商有什麼不可以？黃智賢指出，館長舉例，假如一個地方的太太，很喜歡館長並給他4700萬做工商，只需要到館長家修水管，那也是心甘情願；黃痛批，「文盲都知道，市長不能接工商吧！」不只市長不能接工商，民代也不能接工商，「那叫做對價關係。工商是生意，是交易；官員收錢辦事，叫做犯罪。」黃智賢表示，按照館長的邏輯跟立場，中華民國刑法，貪汙治罪條例全都該廢掉。圖利罪是5年以上罪刑，違背職務收賄罪是10年以上罪刑，「這些，全都要廢掉，貪汙必須全面除罪化」陳水扁跟鄭文燦，以及監獄裡的貪汙犯，全部放回家，只要送錢的心甘情願，貪官也可以說很清廉，很正義；黃怒轟，「館長的價值觀，直接可以讓台灣滅亡。」