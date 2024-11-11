北市禾馨新生婦幼診所一名劉姓女醫師，在執行子宮鏡手術導致患者死亡，被法院判決醫師跟診所需負連帶賠償責任，而該名醫師也被起底是「波波醫師」，此議題也再度引發爭議。有網友就在PTT發文分享「波波醫生通報系統」，可以看到各大醫療院所都有「波波醫師」的蹤影，甚至還有「波波醫師」資料顯示「在學中」。
一名網友9日在PTT發文分享「波波醫生通報系統」，可以看到該網站不僅能查詢「波波醫師」，還可以進行通報，甚至還有「醫師一覽表」，詳列出台灣900位醫師的姓名、縣市、醫療院所、學歷及科別，從截圖的「波波醫師」一覽表可以看到，各大醫療院所都有「波波醫師」的蹤影，包括台中榮總、中山附醫以及台中醫院，科別包括小兒科、婦產科、整形外科、家醫科、精神科甚至麻醉科等。而令人最傻眼的是，竟然還有「波波醫師」的資料顯示「在學中」。
對此，網友紛紛留言「正確度很高，認識的波波名列其中」、「波波家庭背景雄厚，小心低調」、「在學中還很多，看來有很多人想階級複製」、「大醫院竟然也超級多的」、「我待的醫院醫師有上榜，難怪醫院不敢秀學歷，只敢秀經歷，其他台灣醫師學經歷都有」。
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對此，網友紛紛留言「正確度很高，認識的波波名列其中」、「波波家庭背景雄厚，小心低調」、「在學中還很多，看來有很多人想階級複製」、「大醫院竟然也超級多的」、「我待的醫院醫師有上榜，難怪醫院不敢秀學歷，只敢秀經歷，其他台灣醫師學經歷都有」。