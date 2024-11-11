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第三支付LINE Pay即將於12月由興櫃轉上市，以每股發行價格暫定為每股新台幣520元，進行現金增資800萬股，預計募集總金額為新台幣41.6億元。此次現金增資發行新股，將保留5%、40萬股由本公司員工認購；其餘95%、共計760萬股則全數由證券承銷商對外公開承銷。LINE Pay收入主要來源為手續費收入，佔總營收83%；其次為金融推廣合作收入，佔12%，以及廣告行銷平台收入佔3%；LINE Pay今年前3季累計營收為新台幣45.92億元，年增32.3％，前3季稅後純益4.79億元，每股賺7.99元。董事長丁雄注表示，今年前3季獲利表現已超過2023年全年。截至目前，LINE Pay用戶數已突破1270萬戶，覆蓋台灣逾半數人口；此外，LINE Pay用戶綁卡數超過1830萬張，與銀行合作發行的聯名卡及點數回饋卡累計發卡數突破800萬張。LINE Pay目前3大股東為韓商LINE Financial（65.84％），台北富邦銀行（19.5％）及聯邦銀行（9.76％），另還有員工持股信託專戶（2.38%）。