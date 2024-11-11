我是廣告 請繼續往下閱讀

▲11月起於台北市萬華區中寧門市成為北部首間寶可夢主題店。（圖／業者提供）

▲台北市萬華區中寧門市「寶可夢主題店」內，有大量精美周邊可以購買。（圖／業者提供）

▲5款超可愛的寶可夢存錢筒。（圖／業者提供）

寶可夢粉絲集合！繼7-ELEVEN高雄左營重惠門市之後，台北也有寶可夢主題店了，全新改裝，大門口就能看到巨大皮卡丘、波加曼、伊布迎接，店面內還有上百款寶可夢商品以及超萌絨毛飲料提袋能買，快找時間衝一波吧！11月起於也成為北部首間寶可夢主題店，與高雄店截然不同的主題設計，此次以「水彩圖素」的全新視覺打造門市整體風格，白色基底塗裝搭配與花朵的元素融入還有大面精靈球，寶可夢則是以皮卡丘、伊布、波加曼貫穿內外部，側邊還有皮卡丘跟伊布藏身其中的打卡拍照區帶給粉絲驚喜。進入門市後，可以看到皮卡丘、伊布、波加曼在各區呈現，搭配櫃檯閃爍霓虹發亮燈板增添遊逛氛圍，客席區共設有6個座位，桌面上也可看見寶可夢們探頭的模樣，陪伴消費者享受用餐休憩時光。台北市萬華區中寧門市「寶可夢主題店」內，除了絨毛零錢包、飲料提袋、小尺寸公仔之外，還有超可愛的寶可夢存錢筒可以買回家，因此千萬別錯過皮卡丘與伊布的燈箱以及超萌的周邊商品主題櫃，近百款寶可夢商品絕對可以把你喜歡的寶可夢收入購物袋，帶著滿載的快樂返家。