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世界棒球12強賽B組預賽將於13日開打，「侍武士」日本隊首戰將迎戰澳洲，教練團已經確定派出效力日職讀賣巨人的23歲左投井上溫大擔任開幕戰先發。日本投手教練吉見一起對井上的投球實力充滿信心，強調此選擇不僅基於現況，更是寄予厚望，希望他展現出優異表現，率領日本武士奪勝，「既然交給他投開幕戰，就不只是看狀況好壞。」23歲井上溫大在日本職棒打滾5年，今年球季出賽25場創下個人單季新高，繳出8勝5敗、防禦率2.76優異成績單。井上在10月19日季後賽對陣橫濱DeNA海灣之星，前5局讓橫濱15上、15下，完全封鎖橫濱打線，整場僅被戸柱恭孝擊出陽春彈失掉1分，率領巨人止敗。上週日本武士隊在宮崎展開集訓，在熱身賽中以5：0完封廣島東洋鯉魚隊，當時先發投手井上溫大今登板3局，沒被敲出安打、無失分、投出5次三振。談到井上溫大的投球狀況，教練吉見寄予厚望：「期待井上能投出令人刮目相看的表現，為前輩們帶來壓力。」井上表示：「（去年這個時候）我完全沒想到會入選日本代表隊。能被這樣的評價，是對我努力的肯定，我希望能不要辜負大家的期待。」本屆澳洲隊擁有今年美國大聯盟選秀狀元Travis Bazzana（效力於克里夫蘭守護者小聯盟）等未來新星。談到開幕戰對手，井上表示：「他們的揮棒很有力量，選球能力也很好，應該是不好對付的打者。」