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▲今年10月間，台中七期某豪宅發生命案，許姓男子疑似因債務糾紛，遭到主嫌劉姓男子囚禁致死毆打。（圖／翻攝畫面）

今年10月間，台中市七期某豪宅發生命案，26歲許姓男子疑似因債務糾紛，遭到主嫌劉姓男子囚禁，期間被電擊棒等物品致死毆打，更惡劣的是，劉男等人還將過程拍下PO網。警方獲報後展開調查，逮捕主嫌劉男等人到案，檢方複訊後聲押獲准，根據《Ettoday新聞雲》報導，主嫌劉男竟是台中某分局警友會副站長，而事發之後，警友會已將他踢出名單。據了解，許男疑因債務糾紛，遭劉男等人拘禁毆打致死，並將毆打過程PO網，劉男等人被逮後遭收押，全案依殺人、傷害致死等罪嫌偵辦。如今劉男被爆出，擔任台中市某分局的警友會副站長，警友會得案件後，已於第一時間將其除名，且據知情人士透露，警友會成立的宗旨，是幫忙維護社會治安，劉男犯下如此惡劣的命案，行為已違背組織成立目的。