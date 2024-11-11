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▲部落客柯莉絲汀擁有傲人胸器，以分享嘉義家鄉的小吃聞名。（圖／翻攝柯莉絲汀Kristy臉書，2024.11.11）

前民眾黨立委蔡壁如6日以證人身分赴北檢應訊，生日在3月的她，事後在臉書貼幾張慶生照，並說「媒體、名嘴說的傳訊理由、檢廉會問的問題，都沒有對我提問」引起外界懷疑，是否暗示自己將重生或捲土重來？今天她揭曉答案，原來自己真實生日在11月，當年父母晚報戶口。蔡壁如還貼上與爆乳正妹網紅柯莉絲汀的合照，卻被網友留言「不要再蹭柯家人」！目前擔任台中市政府顧問的蔡壁如，6日以證人身分赴北檢應訊，之後神隱一天，8日凌晨在自己粉絲頁發聲，表示「誠如各位所知，我昨天到北檢當了證人」，基於偵查不公開，不能多說什麼。唯一能說的，就是媒體、名嘴說的那些傳訊的理由、檢廉會問的問題，都沒有對她提問，還附上多張吹生日蠟燭的照片。由於蔡壁如身分證上的生日是3月11日，一番神操作令外界懷疑別有深意。昨天她再度貼出多張慶生照，並說「親友都知道我晚報戶口，真實的生日是11月，天蠍座性格」。蔡壁如透露假日受好友邀請，到屏東參訪青年創業，地方好友幫她慶生，自己也回屏東老家探望老父母。蔡壁如秀出和爆乳正妹柯莉絲汀的慶生合照，稱讚她是很好的網紅代言人。不料柯莉絲汀的名字竟引起網友注意，喊話蔡壁如「不要再蹭柯家人了」！美食部落客柯莉絲汀擁有傲人胸器，以分享嘉義家鄉的小吃聞名，臉書有14萬追蹤者，IG也有5.7萬粉絲。