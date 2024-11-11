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世界棒球12強B組賽事將在13日登場，不少韓國媒體跟著韓國隊前來台灣，《Xportsnews》記者趁著空擋探訪了台北大巨蛋及賽事周邊商品快閃店，直呼，「在台灣有句話說，啦啦隊比棒球員更有名，我不是在開玩笑，在某種程度上是真的。」韓媒表示隨著比賽即將開打，棒球熱潮在台北蔓延，比賽地點台北大巨蛋和天母棒球場附近，安裝了各種相關海報和資訊版，清楚地介紹了比賽日。而昨天上午去了台北大巨蛋，球場周圍仍有工人在進行裝飾，與已經整理好完美呈現的天母棒球場不同。大巨蛋旁的松山文創園區裡有12強周邊商品快閃店，一部分賣12強周邊商品，一部分販售中職相關周邊商品，令韓媒訝異的是，「啦啦隊相關的商品比台灣國家隊的球員商品還多。」包含毛巾、棒球還有能以啦啦隊為背景拍攝大頭照的拍照亭。店員還向韓媒介紹表示，「這裡有兩間快閃店，其中一間是啦啦隊商品為主，另一個主要銷售與比賽相關的商品。」並補充道，「韓國拉拉隊員在台灣很受歡迎，紀念球三天就賣光，並緊急補貨中。」韓媒也觀察到，人氣最高的展示區並非球衣或帽子，而是擺放韓國啦啦隊紀念品專區，許多粉絲駐足於此。韓媒也提到此次12強，台灣方面籌組了多支啦啦隊要為比賽應援，「台灣對啦啦隊的喜愛程度非同小可，甚至開玩笑說啦啦隊比棒球員還要有名，雖然有些誇張，但也不是完全沒有根據。」台韓兩地文化大不同，李多慧在2019年以韓職起亞虎的拉拉隊員現身球場，隨後人氣暴漲，但最後反倒因為紅到超過選手而被迫離開，2023年轉態台灣，再度掀起炫風，更開啟中職的「大外援時代」。