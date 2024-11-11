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目前台灣南部地區正陷入綠鬣蜥氾濫，嚴重影響生態等問題。各地方縣市政府紛紛祭出抓捕綠鬣蜥領補助政策，希望能有效遏止綠鬣蜥在野外持續繁衍。不過今（11）日台南市議員周嘉韋在議會總質詢時提出數據，發現今年台南地區，捕獲最多綠鬣蜥的地方在仁德區大甲里，占上半年總數的56.18%，他覺得數據很奇怪，要求農業局檢討其中原因。周嘉韋今日在總質詢時表示，他很好奇， 因為他檢視今年台南市綠鬣蜥各區的捕獲數據，發現今年1至6月仁德區大甲里每個月抓到的數據都很多。「奇怪了，全市上半年抓了4815多隻，有2705隻都集中在仁德大甲里同一里抓到的，占總數的56.18%。」他接著說「綠鬣蜥每個月都在仁德大甲里開會員大會？等著被抓嗎？」「不覺得這數據奇怪嗎？」他善意相信這些綠鬣蜥都在那裡抓到的，先前屏東捕捉綠鬣蜥的廠商出狀況，相信台南的廠商不會這樣做，是否是綠鬣蜥愛住在大甲里？要求相關單位了解。農業局代理局長陳仲杰說，綠鬣蜥喜歡住在濕地、河邊，太過於集中某一地是否有問題，他會來檢討、調查。市長黃偉哲說，感謝議員的抽絲剝繭，他聽到這消息，「覺得這跟財政部的(雲端發票)抽獎一樣，老是同樣的人抽到獎。」這很奇怪，他已要求農業局著手調查。農業局說明，南市今年編列220萬經費捕捉移除綠鬣蜥，至今年9月中旬經費用完，現由市府動用第二預備金100萬元辦理招標，在目前綠鬣蜥這段繁殖季期間加強捕捉。今年迄今全市已獲捕捉1萬754隻，捕捉費用計算方式為嘴巴到肛門50公分以上每隻505元，25至50公分337元，25公分以下168元。大甲里長許榮宗表示，多年來都沒有里民通報要求抓綠鬣蜥，也只有一次有里民反應在高雄交界的二仁溪畔看到一隻，這裡的環境根本不可能有很多綠鬣蜥。有那麼多的話地方上不可能沒有人知道，竟然說抓到幾千隻，真的很離譜根本不可能。不過獵捕綠鬣蜥，屏東縣府有委外廠商浮報詐領補助款被起訴外，在彰化地區也有移工抓活的轉賣賺外快，縣府也祭出罰款。綠鬣蜥除了帶來生態危機，恐怕也成為有心人不當獲利的工具。