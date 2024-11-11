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▲炭黔燒肉主打頂級日式燒肉，除了食材的用心，更透過精緻的器皿及擺盤呈現出有別於其他燒肉的視覺效果。（圖／記者陳美嘉攝，2024.11.11）

▲ 「炭黔燒肉」中華旗艦店位於中華三路近六合路，位於二樓，室內坪數約180坪。（圖／記者陳美嘉攝，2024.11.11）

超人氣燒肉店「炭黔燒肉」又迎來全新旗艦店，新店位於中華三路近六合路，一樓是「享牛」，二樓「炭黔燒肉」中華旗艦店，室內坪數約180坪，約可容納260人，斥資4千萬元打造的日式風格燒肉餐廳，不僅提供更寬敞舒適的用餐空間，食材上的選用也更講究，加上極具視覺震撼的擺盤呈現，好吃好拍驚喜滿滿。將於11/15正式開幕，也推出超值的開幕優惠。炭黔燒肉主打頂級日式燒肉，除了食材的用心，更透過精緻的器皿及擺盤呈現出有別於其他燒肉的視覺效果，此次菜單更結合一樓「享牛」溫體牛的元素，推出台灣牛燒肉，透過醃製與按摩，讓原本不適合燒肉的台灣牛也可以有其一番風味。「以親民的價格提供高品質的肉品」，打破燒肉高消費的印象，套餐中的雙人組合僅需1380元，搭配了多達18道餐點，若想品嚐頂級燒肉，也有日本A5和牛及美國Prime頂級牛肉可以選擇。為了慶祝開幕還推出888及666的金牛、金豬雙人組合的特惠活動，以金牛與金豬造型器皿呈現，極具視覺震撼，更能品嘗到包含日本A5和牛、美國Prime等級牛肉、西班牙伊比利國寶豬及招牌蒜香鮮蝦拌飯等美味，活動期間為11月15日至11月30日止。好康不只如此，炭黔燒肉為了回饋消費者的喜愛與支持更推出中華旗艦店限定優惠三享送，包含「消費送！」凡至中華店消費就送WE GO KTV歡唱券500元；「打卡送！」打卡留評論再送台灣牛燒肉或精選國產豬頰肉(2選1) ；「禮卷雙倍送！」滿千送2百，吃越多送越多。「炭黔燒肉」中華旗艦店營業時間為上午11點30分至下午3點；下午5點至凌晨12點。