朱育賢行使FA後首曝心聲！樂天桃猿強打外野手朱育賢，今（11）日正式行使自由球員權利（FA），成為繼中信兄弟的詹子賢、陳子豪，還有統一獅投手陳韻文後，第4位投入中職自由市場的球員。在進行官辦熱身賽第2戰前，扛下中華隊先發第5棒、一壘手的朱育賢，首度受訪談及行使FA一事，他表示：「這幾天內心很煎熬，但希望藉由這個行使，可以促進整個環境。」並且強調，目前重點還是在世界12強棒球賽，希望外界不要因此模糊焦點。
為樂天效力9賽季 行使FA背後有涵義
聯盟在今（11）日下午先後公布，統一7-ELEVEn獅投手陳韻文，以及樂天桃猿朱育賢，都將行使自由球員權利（FA）。對於這項決定，朱育賢坦言：「這幾天滿煎熬的，有跟太太討論，最後才決定要行使，因為這也可能是最後一次可以行使的機會。」
他補充解釋道：「畢竟自己是順位比較後面的，希望藉由這個行使，去促進整個環境，不會因為自己順位，而沒有空間上場，只要自己透過不斷努力，把握住機會，一樣可以去行使這樣的權利。」
不過在簡短回應的最後，朱育賢強調：「不想因為自己個人的小事，影響這個大事，因為還有更重要的使命去完成，希望大家不要模糊焦點，把目光放在12強比賽，希望事情有個好的結果。」朱育賢今年在例行賽，總共出賽111場，繳出打擊率2成952、上壘率3成45、長打率4成23的成績。
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聯盟在今（11）日下午先後公布，統一7-ELEVEn獅投手陳韻文，以及樂天桃猿朱育賢，都將行使自由球員權利（FA）。對於這項決定，朱育賢坦言：「這幾天滿煎熬的，有跟太太討論，最後才決定要行使，因為這也可能是最後一次可以行使的機會。」
他補充解釋道：「畢竟自己是順位比較後面的，希望藉由這個行使，去促進整個環境，不會因為自己順位，而沒有空間上場，只要自己透過不斷努力，把握住機會，一樣可以去行使這樣的權利。」
不過在簡短回應的最後，朱育賢強調：「不想因為自己個人的小事，影響這個大事，因為還有更重要的使命去完成，希望大家不要模糊焦點，把目光放在12強比賽，希望事情有個好的結果。」朱育賢今年在例行賽，總共出賽111場，繳出打擊率2成952、上壘率3成45、長打率4成23的成績。