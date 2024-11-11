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▲樂天桃猿外野手朱育賢，成為中職本季第4位行使自由球員權利（FA）的大咖球星，自由市場將掀起一波搶人大戰。（圖／中華棒協提供）

朱育賢行使FA後首曝心聲！樂天桃猿強打外野手朱育賢，今（11）日正式行使自由球員權利（FA），成為繼中信兄弟的詹子賢、陳子豪，還有統一獅投手陳韻文後，第4位投入中職自由市場的球員。聯盟在今（11）日下午先後公布，統一7-ELEVEn獅投手陳韻文，以及樂天桃猿朱育賢，都將行使自由球員權利（FA）。他補充解釋道：「畢竟自己是順位比較後面的，希望藉由這個行使，去促進整個環境，不會因為自己順位，而沒有空間上場，只要自己透過不斷努力，把握住機會，一樣可以去行使這樣的權利。」不過在簡短回應的最後，朱育賢強調：「」朱育賢今年在例行賽，總共出賽111場，繳出打擊率2成952、上壘率3成45、長打率4成23的成績。