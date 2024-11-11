我是廣告 請繼續往下閱讀

▲LINE「狀態消息」11月起不支援未滿9.0版本使用表情貼。（圖／記者周淑萍攝）

▲表情貼可以用在文字內，加強文字情緒，單傳一張表情貼也會有小貼圖的感覺。（圖／翻攝官網）

LINE近期動作頻頻，先是淘汰無法升級到LINE 12.18.0版本的手機，緊接著在雙11期間再發出系統公告，將從11月起「狀態消息」的地方無法支援未滿9.0版本使用表情貼。先不用緊張，狀態消息並非是聊天室，狀態消息是在個人頭像下方的狀態，如果想要在該處有表情貼，則需要升級到最新版本才有辦法正常顯示。LINE今（11）日再度發出公告，這次是針對個人檔案下方的「狀態消息」，公告的內容為：自2024年11月起，狀態消息內不再支援透過未滿9.0版本的LINE應用程式所進行編輯的表情貼。如果狀態消息內包含前述表情貼，系統可能無法正確顯示。請將LINE應用程式更新至最新版本，並設定新的狀態消息。但民眾先不要過度擔心，不支援LINE 9.0以下版本表情貼的地方不是聊天室，而是指點入個人頭像時下方的「狀態消息」，如果手機的版本太舊則可能無法正常顯示，需要更新上去才有辦法正常顯示。但因前一波LINE對於手機系統的要求已經來到12.18.0，推測應該有不少人都已經換機才能繼續傳送LINE，也因此這次影響的人應該不會太過廣泛才對。同時加碼分享聊天室內表情貼的使用密技，點擊貼鍵盤左上角的icon，就可以切換成表情貼，可以找到各種表情貼使用。表情貼可以在文字內加強情緒，還可以當作小貼圖來使用，只要單獨傳送一張表情貼，呈現出來的大小就會比一般貼圖還要再小一點點的「小貼圖」，如果同時傳 2 個或 3個表情貼也會呈現較大的圖案。同時也能使出「組合技」，將兩張以上帶有上下左右互動的表情貼無縫銜接拼在一起，成為一張互動十足的表情貼。