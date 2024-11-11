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「侍Japan」日本武士隊為迎接第三屆世界棒球12強賽，10日與捷克進行熱身賽，終場日本以9：0大勝對手。此戰，監督井端弘和徹底執行「小球」戰術理念，兩度在無人出局一壘時下達短打指令，甚至過往也曾安排四棒執行犧牲短打，所有動作都是為了強化全隊的「小球」觀念，為即將開戰的12強賽進行實戰演練。在對捷克的比賽中，日本隊在第3局和第8局分別由橫濱DeNA海灣之星的桑原將志與樂天村林一輝執行犧牲短打，目的在於為12強可能面臨的關鍵局面提前演練。井端監督表示：「關鍵時刻若需短打推進，球員必須毫不猶豫地執行，這就是自我犧牲的精神。」井端強調，球隊之所以演練這類「小球」戰術，是為了在國際賽場上應對高壓情境，因為每一分都可能成為勝負的關鍵。日本向來擅長在比賽中使用「小球戰術」，在比分相近的比賽中，犧牲短打往往成為關鍵。此次12強井端監督不僅重視「小球戰術」，更希望藉由多次的戰術演練，讓代表隊成員深刻體會到推進跑者、犧牲自我在國際賽場的重要性。事實上，井端曾在2021年東京奧運金牌戰對陣美國時，啟用三冠王、第四棒村上宗隆執行「犧牲短打」策略，當時村上果斷完成推進，以及栗原陵矢成功的犧牲短打，最終幫助日本隊摘下金牌。作為日本武士隊首席教練的金子誠，也深知小球在國際賽的重要性，「誰打第幾棒可以到比賽當天晚上決定，只要選手具備推進跑者的心態，任何情況都能應對。」他相信日本隊必須善用犧牲短打等技術來確保得分機會，為隊伍的勝利全力以赴，「犧牲短打」將成為日本武士達成二連霸的制勝武器。