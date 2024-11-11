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▲8日晚間，台北捷運板南線，驚傳持刀攻擊事件，王姓女子手持美工刀、劃傷男高中生臉部與頸部。（圖／翻攝畫面）

本月8日晚間，台北捷運板南線發生持刀傷人案件，王姓女子自稱有幻聽，持美工刀攻擊車廂內、16歲的鄭姓高中生，其臉部與頸部遭劃傷，而當時北市警員薛先得見狀，立即衝上前用擒拿術奪刀，與另外3位民眾壓制王女，等到警方到場後才默默離去，今（11日）警方也公布其於3位英勇救人的民眾身分，分別為50歲的北市員警薛先得、46歲的簡姓男廚師、任職金融業的黎姓男子、39歲的李姓中醫師。警方表示，已將相關資料陳報新北市政府警察局刑事警察大隊，將規劃安排公開表揚事宜。回顧案情，嫌犯王女於當天辦理離職，搭乘捷運返家時，自稱有幻聽，懷疑鄭姓高中生說她壞話，因此持刀攻擊鄭男。當時雙方正在車廂內拉扯，警員薛先得見到這一幕，立即衝上前奪刀並拉開2人，其餘3位民眾見狀，也幫忙協助制伏王女行兇，直到警方獲報趕抵，才將王女交由警方逮捕。鄭姓高中生臉部與頸部遭劃傷，所幸送醫救治無生命危險。