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民眾黨主席柯文哲涉京華城案遭延押至11月1日，依法可在10天內提起抗告，今（11）日為最後一天期限，如今確定柯文哲將不抗告對此，律師黃帝穎表示，若提抗告被駁回，一定會發新聞，要是又揭露哪些事情涉嫌重大，就會讓柯文哲再次受傷。黃帝穎在《新聞！給問嗎？》節目中表示，柯文哲遭裁定延押時，無論民眾黨、白委黃國昌，全都喊要抗告，卻豪不重視抗告是當事人的權利，柯文哲還沒有講話前，他們是陷柯文哲於不義。黃帝穎直言，柯文哲拖到最後一天，抗告與否都很困難，政治上逼他抗告，但有可能被高院再次打臉，因為受矚目案件駁回抗告一定會發新聞稿，要是又揭露哪些事情涉嫌重大，就會讓柯文哲再次受傷。黃帝穎認為，就算提起抗告，結果幾乎就是被駁回，因為同案共犯沈慶京、彭振聲、應曉薇抗告都被駁回，而柯文哲條件比他們更差，其他人都沒有一位有名的帳房潛逃。黃帝穎舉例，威京集團主席沈慶京，被延押的罪名是違背職務行賄罪，行賄在《刑法》上的概念是對向犯，意思就是他給錢而有人收，相對於收賄罪輕很多，沈慶京裁定延押、抗告被駁回；黃強調「沒有道理說，輕的犯罪的人都羈押了，收賄的、重罪的人，高院會認為要放掉、具保，這個機會是非常低的。」