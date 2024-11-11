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民進黨前中執委、台鹽前董座陳啟昱捲入光電弊案，涉嫌掏空台鹽損失高達11億元。本月1日二度召開羈押庭，但陳啟昱卻未現身，檢警上門找人才發現他已經逃跑失聯，因此台南地檢署於4日正式發布通緝，並強調已把資料送達警政署製作查緝專刊，但這8天卻從未通知刑事局發布查緝專刊，今(11日)下午刑事局再度回應，稍早台南地檢署已緊急簽發查緝專刊電子公文，待確認收文後將立刻發布。台南地檢署偵辦台鹽綠能公司，查獲業者疑似藉由執行綠電業務，勾結光電業者詐領不法款項。檢方並傳喚陳啟昱等19名被告及15名證人，發現陳啟昱擔任台鹽董事長任內涉嫌利益輸送掏空台綠，依涉犯證券交易法特別背信、使公務員登載不實等罪嫌，聲押陳啟昱。事後，檢方以罪嫌不足將陳當庭請回一天後，再檢具2大理由向台南高分院提抗告。據了解，陳啟昱被南院裁定無保請回後，並未對他實施科技監控，檢方因此對陳境管，但召開羈押庭時，一直未見陳啟昱報到。陳啟昱且未請假及委任律師，南院立刻行文陳啟昱戶籍地的橋頭地檢署拘提。陳啟昱「成功」逃亡已讓台南地院備受質疑，如今再傳陳啟昱逃亡長達8天時間，刑事局仍未收到南檢要求刊登陳男查緝專刊的公文、相關資料，引發爭議。據了解，台南地方檢察署書記官今天下午火速聯繫刑事局偵查科承辦人，表示將以電子文函發。刑事局指出，目前正整備簽文，將待收文後隨即協助發布要案（緊急）查緝專刊。