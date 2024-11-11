NBA波士頓塞爾提克明星球員Jayson Tatum，近期表達了對於在家鄉密蘇里州聖路易引進WNBA球隊的強烈興趣。身為NBA頂尖球星的Tatum，不僅已是NBA一線球星，現在更有意成為WNBA球隊的投資者。Tatum盼能利用自己的影響力，推動聖路易成為下一個WNBA擴展計畫的主場城市。
據《Sportico》報導，Tatum已「非正式地同意」成為該計畫的一部分，並將在團隊建立後提供資金支持。他也在私下積極爭取其他投資者及聯盟的支持。
據悉，除了Tatum之外，還有其他密蘇里當地的重要企業家參與其中，包括聖路易斯大學的校友、億萬富豪Richard Chaifetz以及房地產開發商David Hoffman。Chaifetz長期支持聖路易斯大學籃球隊，並在當地擁有廣泛的投資基礎；Hoffman則在當地的房地產業務中扮演重要角色，且擁有聖路易斯藍調小聯盟的一支附屬球隊。
Tatum與富豪朋友攜手投資
儘管Tatum對計畫的細節保持低調，但他在11月1日接受《The Source》採訪時表示，將在適當時機公開更多消息。他透露：「目前還無法多談細節，但未來會有機會讓我深入探討這一計畫。」
根據聯盟規定，NBA球員最多可以持有WNBA球隊4%的股份，這意味著Tatum不僅能在賽場上書寫歷史，也能在商業領域留下印記。
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據悉，除了Tatum之外，還有其他密蘇里當地的重要企業家參與其中，包括聖路易斯大學的校友、億萬富豪Richard Chaifetz以及房地產開發商David Hoffman。Chaifetz長期支持聖路易斯大學籃球隊，並在當地擁有廣泛的投資基礎；Hoffman則在當地的房地產業務中扮演重要角色，且擁有聖路易斯藍調小聯盟的一支附屬球隊。
Tatum與富豪朋友攜手投資
儘管Tatum對計畫的細節保持低調，但他在11月1日接受《The Source》採訪時表示，將在適當時機公開更多消息。他透露：「目前還無法多談細節，但未來會有機會讓我深入探討這一計畫。」
根據聯盟規定，NBA球員最多可以持有WNBA球隊4%的股份，這意味著Tatum不僅能在賽場上書寫歷史，也能在商業領域留下印記。