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NBA波士頓塞爾提克明星球員Jayson Tatum，據《Sportico》報導，據悉，除了Tatum之外，還有其他密蘇里當地的重要企業家參與其中，包括聖路易斯大學的校友、億萬富豪Richard Chaifetz以及房地產開發商David Hoffman。Chaifetz長期支持聖路易斯大學籃球隊，並在當地擁有廣泛的投資基礎；Hoffman則在當地的房地產業務中扮演重要角色，且擁有聖路易斯藍調小聯盟的一支附屬球隊。儘管Tatum對計畫的細節保持低調，但他在根據聯盟規定，NBA球員最多可以持有WNBA球隊4%的股份，這意味著Tatum不僅能在賽場上書寫歷史，也能在商業領域留下印記。