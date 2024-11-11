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▲今日胡瓜（中）和兒女胡盈禎（左）、胡釋安（右）出席新節目《胡來旅行社》開播記者會。（圖／記者朱永強拍攝）

▲胡瓜曾在華視主持10多年，被問到是否回老東家，也並沒有把話說死。（圖／記者朱永強拍攝）

綜藝大哥胡瓜的除夕節目《民視第一發發發》在民視常駐21年時間，今年（2024）卻傳出被白冰冰的《超級冰冰Show》取代，雙方因此鬧出合約糾紛，儘管最後順利和解，胡瓜也宣布不接主持棒，如今有消息爆出胡瓜將回到老東家華視。今（11）日胡瓜和兒女胡盈禎、胡釋安出席新節目《胡來旅行社》開播記者會，透露華視確實有邀約，但詳情要等待對方公布，更直言：「不想碰民視的除夕。」胡瓜表示，和民視的合約糾紛早已達成共識，先前他受訪時就曾澄清，經過3次協商，目前已經解約，現在主力在頻道節目上，希望將來頻道主題能夠更多元化一點，民視也已經賠償，但金額不願多透露。今日胡瓜也證實，過年節目不會現身民視，「這個事情已經講過了，他們有來談，但已經講過了就講過了，我也有跟上面長官講了，我今年大概不想碰民視的除夕。」胡瓜曾在華視主持10多年，被問到是否回老東家，也並沒有把話說死，只說要等待電視台公布，被問及節目內容，他也坦言還不清楚，但會想做點不一樣，不然都會被拿來比較，「如果要做應該要有我去做的意念，不是只是為了做一個除夕節目，畢竟做完還是要被拿出來說，所以你一定要做好準備，不然你做了要幹嘛。」首次和家人一起主持節目，胡瓜被問到酬勞怎麼分，透露會各算各的，小禎也表示，他們是一家三口除以三去平分，所以她和弟弟胡釋安比較賺，胡瓜也補充，實境節目的酬勞標準很難去界定，「花那麼長時間，很難以量計價，《大集合》5個鐘頭就結束1集，準備時間比較少，拍Youtube也不能這樣算。」直言現在已經花了600多萬，雖然砸了很多錢，但也增加了很多無形資產。