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華航集團今（11）日公告，10月份合併營業收入為171.31億元，寫歷年最旺10月表現，較前月增幅7.01%，較去年同期增加10.55億元，增幅6.56%，其中客運收入為100.84億元，較前月增幅6.76%，主因為旅運市場需求持續活絡。累計1-10月合併營收約1,681.12億元，年增9.42%華航積極滿足增長的旅運需求，累積今年1-10月客收突破千億大關，10月份歐洲航線表現強勁，平均載客率近85成，其中獨家航線布拉格、維也納等更寫下近9成載客表現，此外大洋洲、東北亞也都挹注營收。緊接而來的秋冬賞楓、滑雪季節，目前11月以東北亞日韓等航線最受歡迎，東京、大阪、高松、釜山等航線訂位均超過8成，預期將進一步帶動客收。華航在ITF旅展四天的銷售成績亮眼，自10月9日線上旅展開跑以來，累計四天展位銷售及網路購票數量較去年旅展成長15%，對整體營收帶來正面效益。貨運部分，10月貨運收入為57.42億元，創今年新高，較前月增幅9%，較去年同期增加9.68億元，增幅20.28%，主因為邁入第四季度傳統貨運旺季，年底購物季帶動跨境電商量增，主力電商平台持續鋪貨準備，拉抬市場整體需求及運價。預計11月相關高價需求仍將持續穩定，並帶動市場運價維持高檔，華航將充分運用客貨機運能及爭取高價貨源，並於Q4持續充盈貨收。