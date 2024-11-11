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▲《白蓮花大飯店》第3季中，Lisa飾演酒店經理「MOOK」，預告裡她畫著清秀淡妝盤起長髮，將瀏海梳成七三分，換上「泰式風味」十足的米色短袖制服接待客人。（圖／streamonmax IG）

▲見到與往日火辣豔麗的形象截然不同的Lisa，不少粉絲崩潰直言：「能不能還Lisa韓式裝造」、「人間芭比爆改鄉村女傭」。（圖／streamonmax、lalalalisa_m IG）

▲單飛後的Lisa嘗試過各式各樣的多元風格，也在歐美娛樂圈中取得優越的成績。（圖／lalalalisa_m IG）

韓國女子天團BLACKPANK去年正式宣布單飛不解散，4位成員們也紛紛進軍時尚界、影視圈。其中的泰國籍成員Lisa近來也首次挑戰電視劇的拍攝，以本名Lalisa Manobal加入HBO知名系列影集《白蓮花大飯店》第3季的行列。今（11）日HBO官方也釋出了Lisa在片中的角色，本以為會引來粉絲們的歡呼一片，沒想到她的造型卻讓風評大反轉，不少粉絲忍不住震驚哭喊：「也太土！」、「歐美人又在搞種族歧視？」《白蓮花大飯店》系列作品是HBO旗下最知名的影集之一，劇中用譏諷的手法展現酒店員工和客人的一週假期生活，前兩季播出後討論度居高不下，官方也火速宣布續訂了第3季。加入第三季的Lisa在劇中飾演泰國飯店的經理，一改往日火辣豔麗的形象，新預告中的她畫著清秀淡妝盤起長髮，將瀏海梳成七三分，換上「泰式風味」十足的米色短袖制服，露出招牌甜笑喊出台詞：「Welcome to TheWhiteLotus in Thailand」，親切接待客人的模樣也讓影迷們大讚毫無違和感。不過本來相當期待Lisa電視劇出道的Blink（粉絲名稱）們似乎並不這麼想，見到Lisa的「全新」造型，不少粉絲崩潰直言：「這也太土了吧！」、「經理戲份在劇裡非常重要，是主角團之一，怎麼把人搞成這樣」、「第一次對她是泰國人有實感」、「能不能還Lisa韓式裝造」、「人間芭比爆改鄉村女傭」、「Lisa演的角色是外勞嗎？」，甚至還有粉絲質疑劇組有種族歧視之嫌。Lisa今年年初宣布成立個人工作室「LLOUD」，單飛後的她積極經營歐美時尚圈與樂壇的發展，不同於偶像時期的甜美形象，脫離團體的Lisa先是發行了風格強列的單曲〈Rockstar〉，後又被受邀登上維密大秀開唱、宣布出演HBO的熱門影集，事業可謂是日漸上升。粉絲們雖然對Lisa在《白蓮花大飯店》中的造型頗有怨言，但還是期待多元發展的她未來能帶來何種全新風貌。