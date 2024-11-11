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▲中華隊左外野手曾頌恩，在首場官辦熱身賽，面對樂天桃猿的比賽6局下，敲出帶有超前分的全壘打，帶起團隊進攻氣勢。（圖／中華棒協提供）

曾頌恩首度扛中華隊四番好緊張！中信兄弟外野手曾頌恩，在球季尾聲手感火燙，不僅拿下台灣大賽的FMVP，加入世界12強賽中華隊後，手感也逐漸升溫綽號「魚柱」的中華隊重砲打者曾頌恩，原先並沒有入選中華隊名單，是因為投手古林睿煬、潘文輝還有邱浩鈞等人傷退，才因而替補入選。曾頌恩坦言自己認為第4棒是很重要的角色，只是現在算熱身跟測試階段，被排到這個棒次，就是盡自己努力下去表現。本場中華隊打線成員沒有太大變動，僅有調整原本先發的味全龍重炮吉力吉撈．鞏冠，由前場開轟的林家正先發蹲補，而先發投手會由台鋼雄鷹的陳柏清擔任。