曾頌恩首度扛中華隊四番好緊張！中信兄弟外野手曾頌恩，在球季尾聲手感火燙，不僅拿下台灣大賽的FMVP，加入世界12強賽中華隊後，手感也逐漸升溫。昨（10）日在首場官辦熱身賽，曾頌恩面對樂天桃猿6局下開轟，為球隊送上及時雨，最終幫助中華隊以9：4擊敗樂天，今（11）日面對中信兄弟，首度扛下第4棒的重責大任，受訪時直呼緊張，並笑著說道：「怎麼會是我？」
扛四棒好緊張 感受到是重要角色
綽號「魚柱」的中華隊重砲打者曾頌恩，原先並沒有入選中華隊名單，是因為投手古林睿煬、潘文輝還有邱浩鈞等人傷退，才因而替補入選。加入中華隊後，曾頌恩維持火燙手感，先是在捷克交流賽首戰的8局，敲出追平比分的關鍵安打，昨（10）日的首場官辦熱身賽，也轟出帶有超前分的陽春砲，為中華隊補上長打火力。
最後一場官辦熱身賽，曾頌恩被安排在先發第4棒，對此，他本人先是笑說：「怎麼會是我？」後續說道：「看到排到第四棒更緊張了，前面的交流賽之後，原本想說自己是5到7棒那邊，就是不會想說會排到前段棒次去。」曾頌恩坦言自己認為第4棒是很重要的角色，只是現在算熱身跟測試階段，被排到這個棒次，就是盡自己努力下去表現。
本場中華隊打線成員沒有太大變動，僅有調整原本先發的味全龍重炮吉力吉撈．鞏冠，由前場開轟的林家正先發蹲補，而先發投手會由台鋼雄鷹的陳柏清擔任。
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綽號「魚柱」的中華隊重砲打者曾頌恩，原先並沒有入選中華隊名單，是因為投手古林睿煬、潘文輝還有邱浩鈞等人傷退，才因而替補入選。加入中華隊後，曾頌恩維持火燙手感，先是在捷克交流賽首戰的8局，敲出追平比分的關鍵安打，昨（10）日的首場官辦熱身賽，也轟出帶有超前分的陽春砲，為中華隊補上長打火力。
最後一場官辦熱身賽，曾頌恩被安排在先發第4棒，對此，他本人先是笑說：「怎麼會是我？」後續說道：「看到排到第四棒更緊張了，前面的交流賽之後，原本想說自己是5到7棒那邊，就是不會想說會排到前段棒次去。」曾頌恩坦言自己認為第4棒是很重要的角色，只是現在算熱身跟測試階段，被排到這個棒次，就是盡自己努力下去表現。
本場中華隊打線成員沒有太大變動，僅有調整原本先發的味全龍重炮吉力吉撈．鞏冠，由前場開轟的林家正先發蹲補，而先發投手會由台鋼雄鷹的陳柏清擔任。