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韓國啦啦隊女神李多慧日前結束機車環島後，發現遭陌生人跟蹤，讓她嚇到不敢返家昨日，昨日下午特別至新北市婦幼隊報案，受訪時一度委屈落淚。據警方調查是媒體所為，對此《壹蘋》今（11）日發出4點聲明，強調拍攝過程均合於法規，對於網友不理性謾罵與攻擊，將採取法律途徑。對於李多慧泣訴遭跟蹤並向警方報告，事後警方調查媒體所為。《壹蘋》為此發出4點聲明澄清，首先，記者係11月9日於李多慧出席台北活動後，因李多慧為台灣知名機車廠牌廣告代言人，近期又進行騎車環島行程，記者遂以遠距離方式觀察其行車狀況，期間僅約1小時半，並未如李所言，跟拍多日，觀察期間均於公開場所進行，過程均合於法規。第二，記者於李駕駛機車期間，目睹李及其同行友人有多次違反《道路交通管理處罰條例》及《菸害防制法》之行為，李多慧身為台灣知名機車廠牌廣告代言人，因此李行車是否違規，攸關企業形象，係屬可受公評之事。第三，李所騎乘其代言之機車外觀特徵明顯，於觀察期間李全程笑容可掬，一路上不時有粉絲認出，記者於觀察過程均與李保持一定距離，並未與李有任何接觸，亦未做出任何令李畏懼之行為。第四，公司將於收到通知後，委任律師並提出相關資料以協助釐清並還原真相，另就網友對於本公司同仁不理性謾罵、攻擊行為，將採取可行法律途徑以保障同仁權利。