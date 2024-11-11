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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，檢廉持續追查京華城弊案，檢廉8日首度約談前台北市副市長黃珊珊，訊後請回今（11）日下午二度傳喚黃珊珊，對此，台北市議員許淑華表示，京華城是2019年開始啟動，容積率從560%到840%，中工減項發包，魚果市場在那個時間已經定案，「所以等於是買京華城送魚果市場，買一送一。」台北市議員許淑華今日在《台灣向前行》中表示，她去調魚果市場的資料，發現都跟中工有關係，中工是威京集團的子公司，而京華城是2019年開始啟動，容積率從506到840。許淑華指出，2019年的時候，中工的減項發包，也就是魚果市場，在那個時間已經定案，「所以等於是買京華城送魚果市場，買一送一」，當時的副市長黃珊珊是重要角色，負責處理市場的那一塊，業管的是環南市場，而魚果市場還是彭振聲業管，所以彭振聲同時擔任京華城和魚果市場的PM（專案經理），但是市場的所有會議，黃珊珊都在場。