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世界棒球12強賽B組預賽即將開戰之際，「侍Japan」日本武士隊將徹底實踐小球戰術，擁有超快腳程的五十幡亮汰，在對陣捷克熱身賽多次盜壘，成功扭轉比賽局勢，他直言「有機會就會積極搶佔壘包」，考驗中華隊捕手阻殺能力。日本武士隊在上週末與捷克隊熱賽賽，為13日首戰澳洲做最後準備。10日比賽中，儘管森下翔太首局轟出兩分全壘打，但日本隊此後一度陷入得分瓶頸。直到第7局，五十幡亮汰上場代跑，快速搶佔二壘與三壘，並成功跑回分數，憑藉腳程為日本隊打破僵局，點燃全隊士氣，最終日本以9：0擊敗捷克。賽後，五十幡亮汰在接受訪問時表示：「只要有機會，我會積極盜壘。多上壘確實更有助於球隊得分，所以我會繼續積極搶攻壘包。」他也提到：「作為代跑上場的機會可能很多，我很希望能透過這次熱身賽的代跑機會增加經驗。」現年25歲的五十幡亮汰首度披上日本武士戰袍，談到國際賽的氛圍，他表示：「雖然和日職例行賽的氣氛有些不同，但我希望能夠穩住心態，以面對例行賽一樣的心態應對高強度的國際賽。」本屆12強賽日本隊將於13日首戰澳洲，教練團已經確定派出效力日職讀賣巨人的23歲左投井上溫大擔任開幕戰先發。眾所矚目的B組「台日大戰」則於16日上演，中華隊將於晚上6點在台北大巨蛋對陣日本。