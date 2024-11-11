我是廣告 請繼續往下閱讀

瓦城泰統集團今（11）日公布營收4.72億元，較去（2023）年同期減少0.17%，主要是受到颱風接連襲台，因颱風假減少營業天數所致，再加上今年假日天數較去年少2天，使得上月營收較去年同期下滑。前10月累計營收達51.19億元，年增6.11%，再創同期新高。瓦城表示，樂觀看待第4季可再創佳績。展望第4季，瓦城表示，將持續推進展店計畫，預計開拓台中站前秀泰店、樂子桃園環球A8等2家新門店。其中，樂子the Diner繼去年台中新光三越開出中部首店後，進一步深化商圈佈局，並將持續以精準展店策略，穩健擴大全台市場版圖，積極進駐各大百貨商場及商圈，為營收注入穩定成功動能。瓦城表示，尾牙春酒旺季來臨，集團把握商機提前佈局，集結旗下6大餐廳品牌，自即日起到明（2025）年2/28推出尾牙春酒套餐贈紅包抽獎活動，藉此衝刺年末業績表現。此外，春節訂席也同步啟動，自11/4起就開始接受小年夜至初五訂位，春節檔期營收有望突破去年同期表現，續創佳績。