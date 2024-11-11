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▲宜蘭勁科學園遊會活動，在國家海洋研究院院長陳建宏(右4)、副院長李寶卿(右2)、宜蘭縣政府教育處處長簡信斌(右5)、宜蘭縣議員黃定和(左5)等民意代表，共同揭開這場充滿活力與知識的科學盛會序幕。(圖／國家海洋研究院提供)

▲國家海洋研究院院長陳建宏致詞。(圖／國家海洋研究院提供)

▲國家海洋研究院院長陳建宏(右4)、副院長李寶卿(右2)、宜蘭縣政府教育處處長簡信斌(右5)等人，和與會學生、民眾互動，場面熱鬧非凡，將活動氣氛推向高潮。(圖／國家海洋研究院提供)

國家海洋研究院攜手宜蘭縣政府10日，在宜蘭縣宜蘭運動公園體育館，舉辦宜蘭勁科學園遊會活動，共創OSS海洋素養教育新里程，並助地方政府推廣海洋素養。這項由國家海洋研究院與宜蘭縣政府共同舉辦的宜蘭勁科學園遊會活動，是由國家海洋研究院院長陳建宏與副院長李寶卿共同主持，有宜蘭縣政府教育處處長簡信斌、宜蘭縣議員黃定和等民意代表，以及學校師生與會，共同揭開這場充滿活力與知識的科學盛會序幕。宜蘭勁科學園遊會活動現場，包含8個以海洋科學序列OSS教材為主題的互動攤位，涵蓋海洋科學基礎知識與實驗操作的多樣單元，宜蘭縣政府也結合了OSS海洋科學元素，推出一系列生動活潑的科學遊戲和實驗課程，讓參與者親身體驗海洋科學的奇妙與多元，包括海洋星球、海水分層、大洋食物網、調查污染等主題單元，讓學習者在開放資源中透過課程、實驗與遊戲的方式，探索海洋科學。國家海洋研究院院長陳建宏表示，此次與宜蘭縣政府共同舉辦的宜蘭勁科學園遊會活動，不僅是科學普及的延伸，也是國家海洋研究院協助地方政府推廣海洋素養的重要里程碑。陳建宏說，科學是真善美的結合，要有個開放的心態，藉由科學資訊的揭露，讓我們的生活更好，而海洋教育對我們是海島國家至關重要，因此，培養孩子們的海洋素養，讓他們從小接觸海洋知識、理解海洋環境，不僅是教育任務，更是未來守護我國海域資源的基礎。陳建宏並說，今(113)年國家海洋研究院協助宜蘭縣政府取得海洋委員會補助辦理海洋素養典範教材推廣計畫，致力推動海洋科學序列OSS(Ocean Science Sequence, OSS)教材，讓學生能參與互動式的體驗活動，深刻理解海洋的重要性，進而激發學生對於海洋的好奇心與探究精神。陳建宏指出，海洋教育不僅是單純的知識傳遞，更是價值觀的培養，國家海洋研究院自111年引進美國的海洋科學序列OSS教材，該教材系統化的設計彈性靈活，結合了基礎理論與實驗操作，並加入氣候變遷、海洋與大氣等時事議題，從海洋星球、海洋生物到人與海洋的關聯等主題，讓學生從多個角度瞭解海洋，也讓學生具備面對國際海洋議題的能力。