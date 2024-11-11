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▲千餘民眾參加由水利局與南區公所主辦的「悠遊康橋野餐趣」，歡度快樂假日。（圖／市府提供）

▲「悠遊康橋野餐趣」活動特別邀請輕艇協會帶來獨一無二的輕艇運動演出，（圖／市府提供）

邁入第3屆的台中市民野餐日活動，今年以「野餐充電・草地放電」為主題，在全市29個行政區遍地開花登場。臺中市長盧秀燕出席由水利局與南區公所主辦的「悠遊康橋野餐趣」，在興大康橋水岸公園登場的場次，近千民眾與盧市長一同享受大自然的愉悅時光，並在歡笑聲與美妙音樂旋律中歡度快樂假日。盧市長表示，台中市民野餐日是促進市民交流、增進親子關係的好機會，希望大家能舒緩日常生活的壓力，也鼓勵市民不僅在特定日子，全年 365 天都能 走出戶外，與家人和毛小孩一起享受台中各大公園的自然之美，這正是台中市民的「城市生活品牌」，未來將持續舉辦類似活動，鼓勵市民走出戶外， 親近自然，享受生活。水利局長范世億表示，興大康橋水岸是連貫大里及南區居民的休閒動線，兩岸採自然工法施設綠堤、草地，中間河道為輕艇練習水域之一，常吸引民眾駐足 拍照、野餐，日夜展現不同風情。南區場的野餐日活動選在此地舉辦，讓民眾能盡情地在水岸公園愉快聆聽輕音樂，舒緩生活的壓力，沉浸在城市幸福感中。水利局也特別規劃野餐墊及休閒椅好禮報名活動，一開放報名即秒殺額滿， 民眾參與相當踴躍。同時，由於旱溪康橋整治已獲成果，近年來更成為輕艇運動 的訓練場所，這次也邀請到輕艇協會帶來獨一無二的輕艇運動演出，並邀請台灣青年管樂團、第27屆金曲獎演奏類最佳作曲人黃裕翔等表演團體帶來優美樂聲。除了精采表演、親子DIY之外，活動也規劃主題闖關，透過遊戲倡導珍惜水資源觀念，讓市民享受美好的戶外時光的同時，也能夠提升對節水議題之重視， 將珍惜水資源觀念落實在日常生活中。