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離岸風電區塊開發第2期（3.2）今（11）日截止收件，經濟部能源署表示，5家獲配業者全數送件辦理簽約，受理收件後將儘速審查相關文件並完成行政契約簽署作業，啟動風場建設工作，區塊開發第2期完工併網年度分別為 2028與2029年，屆時將可增加2.7GW裝置量，每年提供超過100億度綠色電力。3.2離岸風電共有科理歐（CORIO）、德能、CIP、風睿能源（SRE）、森崴集團、沃旭能源共6家開發商皆遞送投摽文件；但是沃旭能源因為與其他風場，所以排序第3，沃旭風場和第2名的風睿海廣風場9成以上重疊，所以並未獲配容量。能源署說明，離岸風電為2050年淨零排放重要選項，也是相對成熟且具商業規模的再生能源，將持續透過市場化機制及政策配套，積極協助業者如期完成風場建置，同時友善投資環境，鼓勵未來更多風能投資。能源署強調，離岸風電政策明確且積極協助業者解決困難，故歐美各國業者持續投入臺灣離岸風電市場，感謝各界的合作、投入與努力，目前我國離岸風電設置已超過3 GW，領先亞太民主地區，為我國提供潔淨綠色能源，並維持台灣的產業競爭力，達成我國能源、產業與環境永續的願景。