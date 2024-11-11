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▲台灣國際造船公司舉辦台灣中油公司5萬載重噸級安運號油品化學品輪命名儀式，由台船公司副總經理周志明(右)與台灣中油公司發言人林珂如(左)共同主持。(圖／台灣國際造船公司提供)

▲命名儀式，由台灣中油公司發言人林珂如(左)命名及擲瓶，經命名該輪為安運輪。(圖／台灣國際造船公司提供)

▲安運輪將於今(113)年底投入中油環島運輸任務。(圖／台灣國際造船公司提供)

台灣國際造船公司於今(11)日，在台船公司高雄廠區2號碼頭，舉行台灣中油公司5萬載重噸級安運號油品化學品輪命名儀式，預定於今(113)年底投入中油環島運輸任務。台灣國際造船公司舉辦台灣中油公司5萬載重噸級安運號油品化學品輪命名儀式，是由台船公司副總經理周志明與台灣中油公司發言人林珂如共同主持，中油公司煉製事業部督導廖本源等人與會。在命名儀式中，並由台灣中油公司發言人林珂如進行命名及擲瓶，經命名該輪為安運輪，將於今(113)年底投入中油環島運輸任務。台灣國際造船公司副總經理周志明表示，台灣國際造船公司承造台灣中油公司5萬載重噸級安運號油品化學品輪，是台灣中油公司於111年決標予台船公司，並於112年舉行開工和安龍儀式，預計於今(113)年底投入中油環島運輸任務。周志明說，台灣中油公司5萬載重噸級安運號油品化學品輪，船長183.5公尺、船寬32.2公尺、型深19.1公尺，可裝載燃油貨艙容量達53000立方公尺，並具備此一特色包括，採用台船公司自行開發之節能鰭翼，於設計吃水和滿載吃水時可節省約2.8至3%燃油消耗，燃油艙採用雙重殼結構保護，符合最新的防污及結構安全規範，採用電子點火控制的低耗油節能主機，且主機及發電機都符合氮氧化合物排放管制的最新要求。該輪安裝壓艙水處理系統，有效控制、處理海水微生物及沉積物等污染防治，並搭載岸電系統，靠港時可停用船上發電機，以減少港灣內的空氣污染，且採用電動油壓貨油系統，滿足港口操作低噪音之需求。周志明指出，台灣國際造船公司將繼續致力於提供船東優質的船舶設計與建造服務，以更彈性的經營方式及精緻化管理，吸引優秀人才，並進而提升我國在全球造船產業中的地位。