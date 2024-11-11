我是廣告 請繼續往下閱讀

中國河南省鄭州市近期學生們之間風行「夜騎」熱潮，彼此相約騎腳踏車至開封市，隨活動規模愈來愈大，11月8日更傳出有超過20萬年輕人踩著單車湧到市中心，引發當地政府著手禁止「夜騎開封」，不僅實施交通管制，共享單車平台也配合進行限制措施，就連學校也開始傳出要禁止夜間外出，但這些管制卻引發大學生們反彈，改以步行方式夜跑開封。「夜騎開封」熱潮近期引發中共當局關注與干預，鄭州、開封政府9日當天開始封閉了「鄭開大道」的非機動車道，並要求共享單車平台限制跨區騎行，不過當晚仍有許多大學生改爲徒步從鄭州走到開封，就算兩地距離約50公里，仍有學生堅持走了11個小時，還有學生喊出「請黨放心，強國有我」的口號。夜騎活動最開始有學生揮舞五星紅旗，高喊愛國口號、唱著中國國歌，甚至有人喊著「打倒日本帝國主義」，像是一場愛國行動，但就像其他維權抗議行動，後來也開始有學生展示帶有「自由者無畏」、「自由！我踏馬來辣！」等口號的旗幟參加。這股「夜騎開封」的風潮，最初起源於今年6月4名女學生騎行至開封品嚐當地美食的事件。她們將過程分享到網路後，引發了許多大學生的跟風效仿，但卻有大學副教授批評女大生和效仿的人是一幫子無所事事的「移動造糞機」、「酒囊飯袋」，反而使得「夜騎開封」行動越燒越大。有網友開始將其與1989年六四事件進行比較，例如翻出當年BBC採訪一名騎車前往天安門的青年影片，指出兩者場景的相似性，另外有些評論則稱，中共對於任何未經批准的群眾行動皆充滿警惕，無論是否涉及反對政府的意圖，先前的白紙運動就是最好的案例。律師呂秋遠認為，這些大學生的自發行動體現出青年人對未來的迷茫與無奈，雖是愛國行動，卻觸動了中共的「維穩神經」。分析人士認為，當局的快速干預反映出對青年自發組織活動的高度不安。