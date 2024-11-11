我是廣告 請繼續往下閱讀

2024台灣運彩周思齊公益棒球訓練營登場，昨(11)日邀請到職棒球星周思齊到場與桃園市大勇國小棒球隊互動交流，傳承自身經驗，並勉勵小朋友們持續精進不忘初心。職棒球星周思齊在棒球公益活動不留餘力，長期且持續的對基層棒球付出，扶持棒球幼苗成長。台灣運彩亦致力於體育發展，將投注金10%做為體育發展基金，促成2024台灣運彩周思齊公益訓練營，為棒球發展盡心力。在分享座談會中，周思齊以學長的身份勉勵小球員們，要培養讀書的習慣，追求知識與進步，「棒球是一門數學，透過思考與判斷，能夠提升自己在場上的表現，用越少的打席展現自己平常的打擊水準，就是一種進步。」周思齊更提到：「對於自己喜愛的事物，你會呵護它、尊重它、愛惜它，就像最喜歡的鞋子一樣，更不要因為這場比賽打得不好就特別難過，因為棒球的失敗率不低，打得好反而很難得。所以再打得好的時候更要注重訓練，讓身體肌肉保持記憶，記住身體最好的這種狀態。」每年在台灣不論甲組乙組有參與棒球活動的人數大約25萬，而在職棒35年以來僅有1,100名職業球員，周思齊表示這是一個不容易的門檻，所以當自己努力奮鬥後要對自己有信心，更要珍惜這個環境。面對在球場上打擊時的緊張與顫抖，周思齊表示：「小時候都不會克服，上場都很緊張，都是顫抖的打完比賽。緊張很正常，但是要記得揮棒，透過一次次的比賽會慢慢克服緊張的感覺。」也提到可以從意象訓練中克服恐懼跟緊張，這就需要家長們的幫助，逐步引導小朋友們。