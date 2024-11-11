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▲明後天桔梗颱風會先替東北部帶來明顯降雨，週五後天兔颱風的動態需要特別關注。（圖／中央氣象署）

▲未來一週氣溫受兩波東北季風影響，週四至週六回溫較明顯。（圖／中央氣象署）

天兔颱風（國際命名：Usagi，日本提供）最快可能在今（11）日晚間生成，中央氣象署預報員陳姵安指出，，是否發布警報還有待觀察，民眾可先留意明（12）日桔梗颱風外圍環流及東北季風帶來的雨勢，北部、東半部嚴防豪大雨。陳姵安說明，熱帶低氣壓TD29今天持續在菲律賓東方發展，預估最快今天晚上增強為天兔颱風，有機會挑戰11月史上首次「四颱共舞」的情況，陳姵安表示，，是否發布海上、陸上警報還無法定調，實際的風雨影響也要等待颱風生成、路徑更接近台灣後才能做實際判斷，請民眾持續留意最新天氣預報。在天兔颱風可能侵襲台灣前，陳姵安指出，明天桔梗颱風將進入南海，颱風外圍環流搭配東北季風，週三白天開始，東北季風就會減弱，屆時北部、東北部氣溫回升，剩下桃園以北、東半部有零星降雨，，東半部、北部山區、恆春半島有零星短暫雨。氣溫部分，，北部、東北部22至28度，花蓮、台東23至29度，中南部22至30度；，北部、東半部23至29度，中南部23至30度；，北部、東北部23至27度，花蓮、台東23至29度，中南部23至30度。