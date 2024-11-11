天兔颱風（國際命名：Usagi，日本提供）最快可能在今（11）日晚間生成，中央氣象署預報員陳姵安指出，天兔颱風未來有機會挑戰中颱，路徑先往西北，週五、週六（11/15、11/16）最靠近台灣，是否發布警報還有待觀察，民眾可先留意明（12）日桔梗颱風外圍環流及東北季風帶來的雨勢，北部、東半部嚴防豪大雨。
天兔颱風預估今晚生成 路徑偏北恐侵台
陳姵安說明，熱帶低氣壓TD29今天持續在菲律賓東方發展，預估最快今天晚上增強為天兔颱風，有機會挑戰11月史上首次「四颱共舞」的情況，天兔颱風生成後，路徑將先往西北，通過菲律賓呂宋島後，將視太平洋高壓強弱，決定它會北轉對台灣造成較大威脅，或是一路向西進入南海。
陳姵安表示，準天兔颱風下午路徑有往北調整，預估週五至週六最靠近台灣，是否發布海上、陸上警報還無法定調，實際的風雨影響也要等待颱風生成、路徑更接近台灣後才能做實際判斷，請民眾持續留意最新天氣預報。
明天天氣有變化 桔梗颱風外圍掃雨
在天兔颱風可能侵襲台灣前，陳姵安指出，明天桔梗颱風將進入南海，颱風外圍環流搭配東北季風，桃園以北、南部、東南部及各地山區有局部短暫陣雨，東北部有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、大台北山區有局部大雨，雨勢會持續到週三清晨。
週三白天開始，東北季風就會減弱，屆時北部、東北部氣溫回升，剩下桃園以北、東半部有零星降雨，週四（11/14）天氣最好，環境轉東風、水氣少，台灣各地都是多雲到晴，東半部、北部山區、恆春半島有零星短暫雨。
氣溫部分，明後兩天東北季風明顯，早晚偏涼，北部、東北部22至28度，花蓮、台東23至29度，中南部22至30度；週四至週六回溫，北部、東半部23至29度，中南部23至30度；下週日（11/17）迎接另一波東北季風，北部、東北部23至27度，花蓮、台東23至29度，中南部23至30度。
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陳姵安說明，熱帶低氣壓TD29今天持續在菲律賓東方發展，預估最快今天晚上增強為天兔颱風，有機會挑戰11月史上首次「四颱共舞」的情況，天兔颱風生成後，路徑將先往西北，通過菲律賓呂宋島後，將視太平洋高壓強弱，決定它會北轉對台灣造成較大威脅，或是一路向西進入南海。
陳姵安表示，準天兔颱風下午路徑有往北調整，預估週五至週六最靠近台灣，是否發布海上、陸上警報還無法定調，實際的風雨影響也要等待颱風生成、路徑更接近台灣後才能做實際判斷，請民眾持續留意最新天氣預報。
明天天氣有變化 桔梗颱風外圍掃雨
在天兔颱風可能侵襲台灣前，陳姵安指出，明天桔梗颱風將進入南海，颱風外圍環流搭配東北季風，桃園以北、南部、東南部及各地山區有局部短暫陣雨，東北部有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、大台北山區有局部大雨，雨勢會持續到週三清晨。
週三白天開始，東北季風就會減弱，屆時北部、東北部氣溫回升，剩下桃園以北、東半部有零星降雨，週四（11/14）天氣最好，環境轉東風、水氣少，台灣各地都是多雲到晴，東半部、北部山區、恆春半島有零星短暫雨。
氣溫部分，明後兩天東北季風明顯，早晚偏涼，北部、東北部22至28度，花蓮、台東23至29度，中南部22至30度；週四至週六回溫，北部、東半部23至29度，中南部23至30度；下週日（11/17）迎接另一波東北季風，北部、東北部23至27度，花蓮、台東23至29度，中南部23至30度。