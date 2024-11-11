我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Tommy（左起）介入Yuma、Ryu的婚姻，遭網友罵翻。（圖／Yuma IG）

▲Tommy的道歉文讓不少粉絲心疼安慰他，網友都看傻眼。（圖／Tommy臉書）

YouTuber夫妻檔Ryu和Yuma近來被爆出雙外遇，引發外界高度關注，其中小王Tommy在沉默2日後終於發聲回應，證實自己是Ryu的文章中所說的「男方」，並數度道歉，儘管有不少粉絲揚言退追，卻也有大批鐵粉狂刷安慰，鼓勵他：「你很勇敢了。」讓網友看傻眼：「留言對比前幾天對Ryu跟畫家女的攻擊，真是讓我直觀感受到台灣人到底有多媚日。」Tommy在IG承認自己是Ryu所說的小王，並還原與Yuma私下見面的時間軸，「2023年12月中，Ryu與Yuma來台灣工作時，我跟Yuma兩個人有見面。2023年12月底，我跟Yuma在大阪見面，2024年1月底，我跟Yuma在橫濱見面。」強調早已在今年3月，和Yuma就沒有任何聯絡，但他所犯的錯還是延伸到後面發生的事情，他接受大家的批判，也想向Ryu道歉，「因為我的過錯破壞我們之間的信任和友誼。」貼文曝光後，不少鐵粉都紛紛安慰Tommy，「我覺得不用跟任何人道歉，人與人之間本來就很難說，辛苦了」、「人與人之間的關係無法用文字輕率地論斷，今後仍然是你的粉絲，也謝謝你的誠實」、「肯認錯就很勇敢了，YT是真的好看的，加油」、「沒事的，會過去的」、「人啊，都會有犯下過錯的時候，即便如此，我還是會繼續跟男友一起支持你的頻道的，也感謝你的坦承。」滿滿的加油打氣，讓網友們都看傻，認為Tommy就是做錯事的人，「說辛苦了，勇於道歉就可以被原諒的，說這些話的粉絲也是讓人刷新三觀」、「那些當初罵RYU 罵的那麼兇，怎麼今天換個國籍就不一樣了」、「不愧是國籍正確，中國女被噴超慘，日本男就變成辛苦了」、「啊一堆人在挺什麼？在加油什麼？錯的就是他啊，台灣人這麼善解人意的嗎？」意外在留言區掀起正反兩面論戰。