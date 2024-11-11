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韓國首爾警方近期調查一名中國籍男子，指控其使用無人機拍攝韓國國家情報院，涉嫌違反《航空安全法》，這名中國籍男子日前被警方立案調查，接受為期兩天的調查，最終雖已被釋放，但仍對其採取限制出境措施。根據《韓聯社》報導，該名40多歲的男子於9日下午在首爾市瑞草區操控無人機拍攝韓國古蹟遺址「獻仁陵」，該遺址位於朝鮮王朝第3代皇帝太宗及第24代皇帝純祖的陵墓附近。但他的無人機在拍攝過程中也將韓國國家情報院（NIS）大樓拍攝入鏡，隨即被國情院人員注意到並向警方報案，隨後被警方以違反《航空安全法》逮捕並限制出境，不過並經過兩天的調查後已將其釋放，但仍對他採取限制出境措施。今年釜山也同樣發生過類似案件，6月期間有三名在釜山就讀的中國留學生，年齡介於30至49歲，在未經軍方逼准下，兩度於釜山海軍基地附近操作無人機拍攝美國航空母艦羅斯福號（CVN-71），同樣被巡邏的韓國士兵發現，隨後由韓國軍方將他們交予釜山警方處理，並依涉違反《軍事基地及軍事設施保護法》進行調查。