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民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪，被檢廉約談後，9日在臉書發文，為丈夫大抱不平，對此，時事評論員「人渣文本」周偉航表示，陳的發文都和他們有多省有關，「你幫台北市省那麼多錢，跟你的清廉有個毛關係？」周偉航今（11）日在《狠狠抖內幕》節目中表示，陳佩琪9日臉書發文第1篇的第一段和第二段，沒有任何推論關係，「你幫台北市省那麼多錢，跟你的清廉有個毛關係？」針對陳佩琪在文章中提到，市長特支費700-800萬元，全部都給員工當績效獎金用，周偉航狠酸，「特支費也不是你的薪水啊，是在囂張什麼？」；陳佩琪文中第三段，寫道柯文哲平常吃飯很快、不幫自己編列薪水啊，也讓周痛批，「這個都是你自己的決定，個人生活習慣生活美學啊！你醫生吃飯這麼快，算是一個好的身教嗎？」周偉航指出，陳佩琪在自己的第一篇發文中留言道，文中內容就是11月7日被北檢叫去問話，所講的部分內容，陳在檢察官問所有資金來源的時候，呈堂證供就是柯家很摳門，「所以呢？」周偉航認為，不管怎麼樣，陳佩琪想要延伸的概念是，「我們這麼省，不會貪污！」，但其實兩個毫無邏輯連結，完全沒有任何關係。