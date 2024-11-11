我是廣告 請繼續往下閱讀

▲好友詹仁雄邀請加入《未來少女2》，徐若瑄一口氣答應。（圖／記者嚴俊強攝）

▲徐若瑄日前驚爆年初罹癌的消息，所幸她如今身體恢復良好。（圖／NOWnews資料照）

徐若瑄主演的電影《乒乓男孩》票房亮眼、突破千萬大關，詹仁雄不僅霸氣包場，還帶領《未來少女》全體成員到場力挺徐若瑄，場面相當溫馨，徐若瑄坦言自己為了這部電影投入大量心力，南北奔波宣傳帶來不小壓力，並感謝好友詹仁雄的支持。現場除了徐若瑄推薦電影中的小演員彭裕愷加入《原子少年3》以外，詹仁雄趁機力邀徐若瑄參與《未來少女》第2季，徐若瑄也相當乾脆地一口答應。詹仁雄表示自己一向鼓勵旗下藝人多支持本土影視創作，認為這樣能讓年輕藝人近距離見證，看到一部作品的誕生過程的不容易。當晚影片放映結束後，《乒乓男孩》的兩位年輕主演突然登場，引發全場少女的驚喜尖叫。其中，年僅12歲的彭裕愷憑藉幽默的回應讓現場笑聲不斷。徐若瑄趁機詢問詹仁雄是否考慮讓彭裕愷參加《原子少年3》，詹仁雄表示非常期待，但節目還需籌備，等彭裕愷長大剛好有機會可以參加。問答環節中，詹仁雄也趁勢邀請徐若瑄加入籌備中的《未來少女2》，徐若瑄豪爽地回答:「原來你今天來捧場的目的是這樣！好，我加入!」讓現場掌聲雷動。詹仁雄的《Forever Girls》也正式啟動。49歲的徐若瑄，本月6日傳出罹患甲狀腺癌的消息，震驚粉絲和外界，她隨後在社群媒體發文證實此消息，卻依然充滿樂觀，令人又心疼又佩服。她坦言自己狀態還不錯，並溫暖地鼓勵大家：「天災人禍、意外都難以避免，逆風或顛簸，生活還是要好好過，微笑著往前走，不留遺憾！」8日是她在承認患病後首次公開亮相，當時她大方分享了自己得知病情時的心路歷程。她表示一開始不知所措，難免會擔心，但和醫生聊過後，並接受手術後就沒問題了，如今也恢復良好。