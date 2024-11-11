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▲蝦皮購物「11.11最強購物節」The North Face女款米白色防水透氣連帽衝鋒衣_優惠價1,111元。（圖／業者提供）

▲蝦皮購物「11.11最強購物節」RYO 韓方頭皮養護潤髮乳_優惠價111。（圖／業者提供）

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▲蝦皮購物「11.11最強購物節」AT美國旅行者28吋行李箱_優惠價11,111元。（圖／業者提供）

11/12限量領全站399元起免運(限11/12使用7-11超商取貨，限11/12下單使用)

11/13限量領取全站399元起免運(限11/13使用全家超商取貨，限11/13下單使用)

11/12限量領取全站95折優惠券(限11/12消費滿2,000元，最高可折1,500)；限量領全站96折優惠券(限11/12消費滿1,500元，最高可折1,000元)

11/13限量領取全站95折優惠券(限11/13消費滿2,000元，最高可折1,500元)；限量領取全站96折優惠券(限11/13消費滿1,500元，最高可折1,000元)



踏入雙11午夜，蝦皮購物立即迎來熱絡買氣，在「11張全站0元起免運券」、「全站1折起優惠券」強力助攻下，開跑前6小時就有消費者豪擲近25萬把9999尚美銀樓純金金塊帶回家；開跑前2小時破萬元訂單數也較平日暴漲50倍，體現消費者對於高單商品的消費需求。據蝦皮購物觀察，今年直播功能依舊被視為導購推手，雙11跨夜直播當晚總觀看累積破160萬，顯見有無數潛在消費者蓄勢待發，準備好迎接年度最大購物盛宴！隨著秋冬換季需求漸進及為迎接新年預作準備，「居家生活」、「美妝」、「美食」等品類需求高，消費者對於民生用品及保暖服飾的需求更是顯著增加，衛生紙、韓系厚外套、家用鍋具、運動手錶等商品呈黑馬銷售之冠，最佳熱門商品買氣彈跳更逾百倍。為感謝消費者熱情參與蝦皮購物「11.11最強購物節」年度電商盛宴，即日起至11/13祭出感恩回饋再加碼！從高單價家電器3C商品到衛生紙等常備日用品，多款商品熱情再祭最低11元起超值優惠，滿足消費者的多元需求！年度購物熱潮持續！「11.11最強購物節」破萬元訂單數比平日漲50倍、iPhone 16 Pro登熱銷冠軍蝦皮購物「11.11最強購物節」打響年度電商購物盛宴，開跑前6小時以高單價的iPhone 16 Pro、SONY PS5 Slim輕薄型主機、三菱變頻除濕機買氣最為旺盛，在百大銷售排行中以熱門新機iPhone16 Pro 賣得最好，全系列機種在短短時間就挹注了近3億元的消費需求；蝦皮購物另外觀察，三陽全新機車系列也不惶多讓，成功賣出了40台，帶動蝦皮購物「11.11最強購物節」首2小時破萬元訂單對比平日強勢大漲50倍！顯見雙11優惠期間，不論是低價日常備品或是高單商品，皆受到消費者喜愛並趁機購入，足見今年雙11強勁的銷售火力。瞄準用戶狂歡購物的需求不斷，蝦皮購物感恩回饋優惠再加碼！11/11網羅話題新品下殺最低11元起，即日起至11/13霸氣再推「全站399元起免運」、「全站最低95折優惠券」雙重回饋，要讓用戶狂購三天三夜，買到手軟！11/12年末出遊必備的AMERICAN TOURISTER 28吋行李箱，一箱在手滿足各式旅行需求，優惠價11,111元；11/13日常生活必備的德國百靈Oral-B iO SLIM 雙入組，高智能科技導入讓你有效保健牙齒，優惠價11,111元。一連串深度優惠，為全台用戶打造沉浸式奢華優惠盛宴！蝦皮購物即日起至11/13加碼祭感恩回饋優惠一：全站399元起免運再加碼！優惠二：全站最低95折優惠券再加碼！下單最高再折1,500元