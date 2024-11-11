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民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪，在被檢廉約談後週末連續2天在臉書發文，為丈夫大抱不平，並公布9年夫妻倆收入總額約6400萬元，對此，時事評論員「人渣文本」周偉航表示，「很省的人還是可以貪污，還是可以收莫名其妙的錢啊！」陳佩琪10日在臉書發文中指出，她在專訪中說明了108年到112年這五年間，她所有可運用的現金；周偉航今（11）日在《狠狠抖內幕》節目中表示，「這就是檢察官在追的，特別是2020和2022，有大量ATM存款的部分」，而陳佩琪所講的那些柯文哲省錢記事簿，還有她在專訪中所出示的柯家的帳簿，她要求檢察官列入筆錄。周偉航認為，檢察官聽到陳佩琪，覺得根本前文不對後語，一點邏輯關係都沒有，「你到底在講什麼？我今天是要講這些奇奇怪怪的錢，你跟我講說你很省，你很省跟奇奇怪怪錢，有什麼邏輯關係你告訴我？很省的人就不會貪污嗎？完全沒有任何邏輯關係，很省的人還是可以貪污，還是可以收莫名其妙的錢啊！」周偉航表示，要注意當天陳佩琪是證人，沒有帶律師，如果有帶可能會有完全不同的想法；周質疑，陳佩琪公佈的錢也有存在質疑的空間，「但是陳佩琪顯然認為這些證據可以救柯文哲」。