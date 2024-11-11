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▲近期進入完結篇的《我推》，離譜劇情更是引發大批粉絲不滿。（圖／翻攝X@Yorimen）

▲赤坂明過去執筆繪製《輝夜姬想讓人告白》，也因結局倉促而被粉絲嫌棄淪爛尾。（圖／翻攝X平台）

▲近期又有情報披露，赤坂明將在2025年繼續擔任新作品原作。（圖／翻攝X平台）

日本人氣動漫《【我推的孩子】》原作漫畫在近期進入最終章節，更將在本週四出版的50號JUMP中，推出完結的第166話，同時負責劇情的原作者赤坂明又宣布將在2025與漫畫家アジチカ推出新連載，不過粉絲們歷經《我推》、《輝夜姬》之後，已經對赤坂明所打造的漫畫劇情失去信心，紛紛在各大社群留言吐槽「爛尾預定！」赤坂明過去執筆繪製《輝夜姬想讓人告白》，隨後又擔任《【我推的孩子】》劇情原作，並找來漫畫家橫槍萌果作畫，兩部作品都獲得極高人氣，也獲得相當成功的動畫化，在全球各地人氣居高不下。赤坂明在這兩部作品初期所構思的劇情，都相當有趣十分吸引人，讓許多粉絲都能迅速入坑，不過先是《輝夜姬》在進入完結時相當匆促，當時就讓大批粉絲看得滿頭問號，再加上赤坂明透露自己當時沉迷於遊戲《Apex 英雄》，因此一度被戲稱是遊戲害了《輝夜姬》爛尾。到了近期進入完結篇的《我推》，離譜劇情更是引發大批粉絲不滿，在前幾週的最新劇情出刊後，負責作畫的橫槍萌果社群 X 也無辜被大批來自世界各地的讀者留言出征，目前她的社群留言功能也已經關閉。而赤坂明的X平台，則從去年8月過後就未曾使用，不過在各大網路社群上，赤坂明也因為搞砸連續兩部作品的完結篇章，而被粉絲們封上「爛尾王」稱號。《【我推的孩子】》原作漫畫在10月初就已經預告，將在11月14日「週刊YOUNG JUMP」50號中，公布完結的第166話，本次封面則是星野愛一家以及最後的愛個人獨照彩頁，稍早橫槍萌果也在X上正式公布自己的作品。此外，赤坂明也將在2025年繼續擔任一個新作品原作，與作畫《終末的女武神》的漫畫家アジチカ合作，新作目前公開的情報僅有，「王子與公主在童話世界裡發生的故事」。但是消息才剛經曝光，就立刻出現許多粉絲毫不留情吐槽，「爛尾預定」、「兩年後會不會又爛尾」、「赤坂公式：前期開高，迅速動畫化，遇到好的動畫公司爆紅，劇情開始怪怪的，再次爛尾」。