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▲新上國小發想「喝鮮奶口訣九宮格」透過圖文方式宣導，讓喝鮮奶也能像玩遊戲，變得很有趣。（圖／高市府教育局提供）

政府推動「班班喝鮮奶」政策，新上國小透過各種配套措施，讓政策步上軌道，不僅如此，學務處更發想喝鮮奶口訣九宮格「開口喝、全洗乾、壓扁收」，透過圖文方式，讓各班老師教導學生鮮乳飲用到清洗回收，讓喝鮮奶也能重環保，養成好習慣。「喝鮮奶口訣九宮格」靈感源自於幾年前疫情期間，由校長王彥嵓設計的防疫九宮格，希望透過簡單的口訣、清楚的圖示，讓喝鮮奶可以更順暢。學務處主任李慧美將過程步驟化，九個步驟分別為左右打開、壓邊開口、即時飲光、全部打開、沖洗乾淨、倒放晾乾、左右內壓、盒身壓扁、收納空盒。為了讓學生易懂易記，發想成簡易版口訣，再善用時下最熱門的AI生成九句順口溜「開口喝、全洗乾、壓扁收」；從如何開瓶、即時喝光到壓扁回收，九步驟一次完成，並設計成海報讓各班可以教學並張貼。 李慧美說，喝鮮奶是既定政策，行政團隊站在老師立場同理思考如何協助班級快速飲用並清理回收，讓喝鮮奶變成生活日常，也是飲食教育的落實。校長王彥嵓表示，「班班喝鮮奶」推動以來，多數家長期待孩子喝到鮮奶，實施初期必然會段陣痛期，就得仰賴學校行政團隊的全力協助，透過各種配套措施降低導師端執行的困難度，逐步做滾動式修正，相信會步上軌道，讓班班喝鮮奶可以更順暢。