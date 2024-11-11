韓國女團T-ara出道多年發行過多首膾炙人口的歌曲，至今仍有不少粉絲，不過在巔峰時期，前成員花英（和榮）卻出面自爆遭到團員們排擠。經過深調查後，發現花英的姊姊居然威脅成員：「我要刮花妳的臉」，事件越演越烈也讓T-ara的名聲跌到谷底。時隔十多年，當時經紀公司代表金光洙也在節目中談及此事，哽咽哭訴沒有保護好團員們，讓T-ara從被害人變成加害人。不過此舉也引起花英的不滿，昨（10）日她在社群平台中還原當年事件，姊姊也寫下長文致歉。
金光洙淚訴沒有保護好T-ara 暗指花英是加害者本人超火大
近日，一手捧紅二代女團T-ara的代表金光洙登上綜藝節目受訪，首度談及12年前花英指控遭到T-ara霸凌一事，他哽咽坦言人生最後悔的事就是沒有妥善處理此事，導致讓女孩們從被害者變成加害者，暗指花英才是加害者。金光洙還還原當時真相，稱當時聽聞霸凌一事後相當震驚，在查清事實後將花英姐妹叫到辦公室，當面撕毀合約與花英解約。
舊事重提讓沉寂多年的花英相當火大，昨日在IG上寫下長文對當年霸凌案作出說明，她表示正因為有T-ara的才會有今天的自己，所以多年來即便有過諸多的創傷與冤屈，也依然保持沉默，沒想到金光洙卻在節目中發表扭曲事實、充滿偏頗的言論煽動大眾情緒。花英在文中立場相當堅定，依然聲稱自己遭到團員的毆打、排擠、惡言相向，也解釋當年被質疑「耍大牌」的內幕，坦言當時是因扭傷腳踝傷勢過於嚴重才導致的無法登台，會在表演前做指甲也是因指甲斷裂才稍微修整，事實並非外界所謠傳。
花英指控金光洙毫無作為 親姊姊也為威脅簡訊致歉
花英接著指控金光洙代表，當年她退出團體時手上握有大量遭受霸凌的證據，但金光洙卻在背後慫恿她保持沉默，不要召開記者會，他會協助自己解除與公司合約，沒想到最終金光洙卻毫無作為，使自己最終在沒有收到任何道歉的情況下退出了團體，還默默背負12年罵名。心寒的花英也對也對金光洙提出質疑，真心好奇為何事件過去多年還要公開提及自己的名字、發表扭曲的言論，還直言自己至今仍有揭露當年真相的勇氣。
見到妹妹再受霸凌爭議影影響，花英的親姊姊今（11）日稍早也首度對外發聲，坦承自己有傳送辱罵、威脅簡訊給前成員雅凜。表示自己是當時年少不懂事，過於擔心身邊沒有家人可以倚靠、獨自闖蕩首爾的妹妹，加上花英時常哭訴：「姊姊我好難啊」、「姊姊我想你」，才會在衝動之下發出簡訊，至今想來仍然十分後會，並再次向受到傷害的人致歉。
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近日，一手捧紅二代女團T-ara的代表金光洙登上綜藝節目受訪，首度談及12年前花英指控遭到T-ara霸凌一事，他哽咽坦言人生最後悔的事就是沒有妥善處理此事，導致讓女孩們從被害者變成加害者，暗指花英才是加害者。金光洙還還原當時真相，稱當時聽聞霸凌一事後相當震驚，在查清事實後將花英姐妹叫到辦公室，當面撕毀合約與花英解約。
舊事重提讓沉寂多年的花英相當火大，昨日在IG上寫下長文對當年霸凌案作出說明，她表示正因為有T-ara的才會有今天的自己，所以多年來即便有過諸多的創傷與冤屈，也依然保持沉默，沒想到金光洙卻在節目中發表扭曲事實、充滿偏頗的言論煽動大眾情緒。花英在文中立場相當堅定，依然聲稱自己遭到團員的毆打、排擠、惡言相向，也解釋當年被質疑「耍大牌」的內幕，坦言當時是因扭傷腳踝傷勢過於嚴重才導致的無法登台，會在表演前做指甲也是因指甲斷裂才稍微修整，事實並非外界所謠傳。
花英指控金光洙毫無作為 親姊姊也為威脅簡訊致歉
花英接著指控金光洙代表，當年她退出團體時手上握有大量遭受霸凌的證據，但金光洙卻在背後慫恿她保持沉默，不要召開記者會，他會協助自己解除與公司合約，沒想到最終金光洙卻毫無作為，使自己最終在沒有收到任何道歉的情況下退出了團體，還默默背負12年罵名。心寒的花英也對也對金光洙提出質疑，真心好奇為何事件過去多年還要公開提及自己的名字、發表扭曲的言論，還直言自己至今仍有揭露當年真相的勇氣。
見到妹妹再受霸凌爭議影影響，花英的親姊姊今（11）日稍早也首度對外發聲，坦承自己有傳送辱罵、威脅簡訊給前成員雅凜。表示自己是當時年少不懂事，過於擔心身邊沒有家人可以倚靠、獨自闖蕩首爾的妹妹，加上花英時常哭訴：「姊姊我好難啊」、「姊姊我想你」，才會在衝動之下發出簡訊，至今想來仍然十分後會，並再次向受到傷害的人致歉。