我是廣告 請繼續往下閱讀

▲出道15年的T-ara如今只剩下居麗、孝敏、芝妍、𤨒晶四位成員。（圖／jiyeon2__ IG）

▲T-ara的前代表金光洙日前登上綜藝節目哽咽坦言人生最後悔的事就是沒有妥善處理霸凌一事，也還原當年事件真相。（圖／MBN Entertainment YouTube）

▲花英的親姊姊孝榮早在多年前曾對前團員雅凜發送恐嚇訊息：「小孩子給我滾一邊去」、「臭婊子，被我逮到試試看」、「我要把妳臉刮花讓妳不能上節目」，如今她表示相當後悔，並寫下長文向受到傷害的人致歉。（圖／Dispatch）

韓國女團T-ara出道多年發行過多首膾炙人口的歌曲，至今仍有不少粉絲，不過在巔峰時期，前成員花英（和榮）卻出面自爆遭到團員們排擠。經過深調查後，發現花英的姊姊居然威脅成員：「我要刮花妳的臉」，事件越演越烈也讓T-ara的名聲跌到谷底。時隔十多年，當時經紀公司代表金光洙也在節目中談及此事，哽咽哭訴沒有保護好團員們，讓T-ara從被害人變成加害人。不過此舉也引起花英的不滿，昨（10）日她在社群平台中還原當年事件，姊姊也寫下長文致歉。近日，一手捧紅二代女團T-ara的代表金光洙登上綜藝節目受訪，首度談及12年前花英指控遭到T-ara霸凌一事，他哽咽坦言人生最後悔的事就是沒有妥善處理此事，導致讓女孩們從被害者變成加害者，暗指花英才是加害者。金光洙還還原當時真相，稱當時聽聞霸凌一事後相當震驚，在查清事實後將花英姐妹叫到辦公室，當面撕毀合約與花英解約。舊事重提讓沉寂多年的花英相當火大，昨日在IG上寫下長文對當年霸凌案作出說明，她表示正因為有T-ara的才會有今天的自己，所以多年來即便有過諸多的創傷與冤屈，也依然保持沉默，沒想到金光洙卻在節目中發表扭曲事實、充滿偏頗的言論煽動大眾情緒。花英在文中立場相當堅定，依然聲稱自己遭到團員的毆打、排擠、惡言相向，也解釋當年被質疑「耍大牌」的內幕，坦言當時是因扭傷腳踝傷勢過於嚴重才導致的無法登台，會在表演前做指甲也是因指甲斷裂才稍微修整，事實並非外界所謠傳。花英接著指控金光洙代表，當年她退出團體時手上握有大量遭受霸凌的證據，但金光洙卻在背後慫恿她保持沉默，不要召開記者會，他會協助自己解除與公司合約，沒想到最終金光洙卻毫無作為，使自己最終在沒有收到任何道歉的情況下退出了團體，還默默背負12年罵名。心寒的花英也對也對金光洙提出質疑，真心好奇為何事件過去多年還要公開提及自己的名字、發表扭曲的言論，還直言自己至今仍有揭露當年真相的勇氣。見到妹妹再受霸凌爭議影影響，花英的親姊姊今（11）日稍早也首度對外發聲，坦承自己有傳送辱罵、威脅簡訊給前成員雅凜。表示自己是當時年少不懂事，過於擔心身邊沒有家人可以倚靠、獨自闖蕩首爾的妹妹，加上花英時常哭訴：「姊姊我好難啊」、「姊姊我想你」，才會在衝動之下發出簡訊，至今想來仍然十分後會，並再次向受到傷害的人致歉。