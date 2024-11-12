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▲張軒睿感情穩定，但還不想結婚。（圖／記者葉政勳攝）

▲張軒睿10年前曾捐肝救父。（圖／記者葉政勳攝）





▲韓寧花很多錢在狗身上。（圖／記者葉政勳攝）

▲▼張軒睿（左）、韓寧（右）劇中不打不相識。（圖／記者葉政勳攝）

張軒睿、韓寧昨（11）日出席《不愛，愛》快閃宣傳活動，張軒睿在劇中親子關係不睦，私下他和爸爸的關係也很微妙，自從10年前捐肝給爸爸之後，才學會說愛，不過爸爸至今很「ㄍㄧㄥ」，每次收到兒子的愛都只會「已讀不回」。張軒睿在劇中飾演甜點店老闆，單親家庭長大，爸爸是權威型父親，做錯事就是責罵，碰到韓寧飾演的「佳兒」才逐漸打開自我。韓寧從《返校》「學姐」一角打開知名度，劇中飾演母胎單身，不過私下的她戀愛經驗豐富，談過4、5次戀愛，目前有穩定交往4年的對象「K先生」，對方也很支持她的工作；張軒睿和柯震東經紀人Jessica交往2年，也已經見過彼此家長，張軒睿透露，雖然有想成家的念頭，但還是想以工作為主，「有好消息會跟大家說。」張軒睿跟韓寧都很內向、慢熟，甚至要拍群戲的時候才會展現熱絡，不過張軒睿直呼，熟悉之後每天都會講幹話，韓寧剛好很吃他的笑點。而劇中張軒睿和父親關係緊張，私下他自己的爸爸也比較傳統，不擅長表達情感，但後來發現爸爸都有用行動表達愛，例如他晚上11點收工回家，爸爸還是會等門，幫他煮碗麵才去睡覺。張軒睿10年前曾捐肝給爸爸，他回憶開刀的前一天，才真正地跟爸爸說「我愛你」，張軒睿說，「因為我不太知道這晚上過了，我會不會..或是他會不會，當你在面對生離死別才會真的說出來。」但爸爸依舊很「ㄍㄧㄥ」，每次他跟爸爸說愛你，爸爸都「已讀不回」。昨日恰好是雙十一，韓寧說自己不太是衝動購物的人，買的東西都花在狗身上，張睿軒也有養柴犬「柚子」，目前13歲，爸爸都會去市場買雞胸肉給柚子吃，還會跟柚子說好棒，讓他忍不住替自己說話，「我爸只是不善表達，不代表對我不好！」