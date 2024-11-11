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受颱風及假期天數影響，興櫃餐飲乾杯10月自結合併營收3.29億元，年減14.45%，累計1月到10月合併營收37.32億元，年減7.91%，為同期次高。展望後市，續展店搶攻年末聚餐商機，有望帶動第四季營收動能。乾杯集團表示，10月接連2個颱風導致營業天數減少，加上少2天假期影響，台灣餐飲事業呈現較大衰退幅度。儘管颱風影響，旗下鍋物品牌「黑毛屋」與「黑毛屋本家」仍受惠秋冬吃鍋需求，業績與前月相比皆成長一成，在營業日減少的狀況下，黑毛屋本家品牌業績不降反升、年增近一成，表現十分亮眼；中國大陸事業經汰弱留強、持續精實營運體質應對市場環境，營運朝向正面收斂態勢發展，年減幅度已見至個位數。展望後市，立冬過後全台降溫有感，鍋物品牌「黑毛屋」與「黑毛屋本家」迎接吃鍋熱潮，持續推出季節性新鍋物及行銷活動，鍋物品牌可望維持強勢表現、貢獻業績。乾杯集團持續擴大台灣餐飲市場版圖，黑毛屋已於10月下旬插旗桃園，接連於華泰名品城與台茂購物中心開幕，兩家分店來客表現十分暢旺。「老乾杯台茂店」也將於11月下旬登場，為集團添新兵迎接歲末聚餐旺季到來。