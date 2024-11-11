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▲ 喜樂時代影城高雄總圖店。（圖／喜樂時代影城提供）

喜樂時代影城在高雄市總圖二期文創會館斥資2億元打造的高雄精品級概念影城於2022年12月8日開幕。今（8）日又宣布重磅消息，喜樂時代影城與萬華企業於今天舉行簽約儀式，確認在今日秀泰影城的舊址重新打造10個廳共 1350 個座位數的精緻影城，影城預計明年第一季開幕。喜樂時代表示，秉持著以往增加幸福感為出發點及All in One 的理念，將為觀眾精心規劃全方位的數位影城，除了巨幕微影廳、全沙發座椅及多元化的影片選擇之外，更將深度結合科技、動漫、文創等流行元素在場域空間。喜樂時代影城總經理程立峯表示，曾經的西門町是台灣最著名的電影街，雖然現在影城業的寒冬只過了一半，但我們依然勇敢地接下今日數位影城；除了基於擴點計畫的推動外，更多的是不忍電影觀眾積累數十年的集體回憶就此漸漸消散，也期待可與商場攜手共創商圈的繁榮。萬華企業代表表示，作爲歷史悠久的萬華老品牌，看著西門町商圈的盛衰，持續的社區發展跟社會責任對企業來說是非常重要的，這次與喜樂時代影城理念一拍即合，有信心讓大家重遊今日商場，找回屬於今日的興盛。