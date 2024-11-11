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▲Tommy（圖左）喊要吃炸牡蠣，沒想到被Ryu（圖中）開酸，讓他眼神瞬間心虛。（圖／TommyTommy Japan YouTube）

網紅夫妻Ryu跟Yuma近期風波不斷，不僅爆出雙雙外遇，Ryu的出軌對象中國秦姓女畫家更跳出來指控是Yuma先外遇YouTuber Tommy，引爆案外案試圖逆轉風向，而Tommy也轉為網友撻伐的首要對象，紛紛跑到Tommy的社群洗版留言嗆聲，更起底他過去和Ryu、Yuma一同拍攝的旅遊影片，發現Tommy曾喊要吃「炸牡蠣」，讓Ryu忍不住開玩笑問：「今晚想幹嘛？」沒想到Tommy竟秒看Yuma，還露出心虛的神情。在Ryu於昨（10）日發出萬字長文，承認他與Yuma雙雙出軌後，這場跨3國的四角戀也掀起網友討論，而Tommy也在今（11）日於IG上發聲，承認自己確實偷吃好友Ryu的老婆Yuma，並坦言與Yuma於2023年12月中曾單獨見面，第2次是12月底和Yuma在大阪碰面，兩人最後一次約會是2024年1月底，地點在橫濱：「以上都是我們互相用訊息聯絡、見面了這幾次。」讓網友全炸鍋。網路聲浪也隨著Ryu和Tommy兩人在社群上發聲後，像雪球般越滾越大，一發不可收拾，更有網友翻出Tommy和Ryu、Yuma於2023年8月16日一同拍攝的旅遊影片，發現在2分39秒處，Tommy表示想點「炸牡蠣」，讓協助畫單的Ryu忍不住開玩笑問：「吃那個你想幹嘛？你今晚想幹嘛？」讓Tommy秒看向Yuma，還露出心虛表情，接著回應：「沒幹嘛啊！」對此該則影片也湧入不少粉絲開酸，認為回顧3人的過往細思極恐：「兄弟，你老婆真好用」、「水喔！賺爛了Tommy」、「結果大家都是騙子」、「恬不知恥的傢伙，竟無恥到這般地步」、「突然覺得昔日的支持很可恥」、「現在回來看到這部影片真是有夠噁心的」、「Ryu好可憐」、「耐人尋味的罪惡感」、「Tommy吃生蠔想幹ma」、「貴圈真亂啊」、「這片看得我滿滿心酸。」