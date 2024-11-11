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民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪，在被檢廉約談後週末連續2天在臉書發文，為丈夫大抱不平，並公布9年夫妻倆收入總額約6400萬元；對此，政治評論員張禹宣表示，「柯文哲說自己很有錢，現在又跟我說妳很窮，是什麼意思？」，狠酸陳佩琪是被政治耽誤的影后。張禹宣今（11）日在《狠狠抖內幕》節目中表示，陳佩琪報稅的資料6,400萬，是跟國家講有賺這些錢，但也會有日常的開銷，而請律師非常花錢，柯文哲更是請了三大律師，幾個月耗下來，可能要1000萬以上，如果身家只有6400萬，卻砸了1000萬在律師費，又另外再去拉婓爾找一個律師，「你真的不要把大家當傻子」，狠批陳佩琪是被政治耽誤的影后。張禹宣指出，陳佩琪公布報稅資料，就代表還有逃漏稅，要國稅局趕快去查，截止目前為止有一堆富商被約談，隨身碟裡的名單不算，就算被約談的這些人，加總起來也有上千萬，卻沒有報，也不在民眾黨裡，就算贈予的，也算是逃漏稅。張禹宣表示，陳佩琪自己還開玩笑說沒有買車子，只有BMW，那是因為車子會折舊，以柯文哲這麼聰明的人，他會買房子不會買車子，講得那麼省錢，吃飯五分鐘，不買車，結果晚風徐徐，看了兩三個月破億的豪宅，「妳哪來的錢去看那些房子」，邏輯前後矛盾。張禹宣痛批，陳珮琪現在想回到貧窮勤儉的人射，但也是柯文哲自己曾說，他們不用裝窮，1億以上的房子也買得起，「柯文哲說自己很有錢，現在又跟我說你很窮，是什麼意思」，根本是厚著臉皮睜眼說瞎話。