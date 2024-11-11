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新航集團旗下的低成本航空公司酷航今（11）日宣布將開通三個新航點，分別飛往越南富國島、印尼巴東以及中國汕頭。富國島和巴東的航班將分別於2024年12月20日和2025年1月6日開航，並使用巴西航空工業公司 (Embraer) E190-E2 客機運營；前往汕頭的航班將於2025年1月16日開航，採用空中巴士A320系列機型運營。富國島以稀有的野生動物和純淨的海灘聞名，是適合度假放鬆，也可以盡情冒險的熱帶天堂。富國島擁有被聯合國教科文組織（UNESCO）認定的生物圈保護區「富國島國家公園」。目前也是越南唯一享有30天免簽證政策的旅遊目的地，對國際旅客而言十分便利。自2024年12月20日起，酷航將營運每週3班從新加坡飛往富國島的航班，並於2025年1月25日起增至每週5班。巴東是印尼西蘇門答臘的首府，也是著名的巴東料理（Nasi Padang）的發源地。這座城市以米南佳保文化（Minangkabau culture）和壯闊美麗的衝浪海灘聞名，無論你是嚮往文化探索、喜愛親近大自然，或是美食愛好者，巴東都是不可錯過的隱藏版旅遊勝地；酷航每週將有4個航班從新加坡飛往巴東。汕頭位於中國廣東省沿海，以深厚的文化底蘊及潮汕料理聞名，美食當中最廣為人知的就屬醃製生海鮮。旅客可在汕頭小公園漫步，參觀孫中山紀念堂，或前往南澳島享受藍天、沙灘和壯麗山景；酷航每週將有3個航班從新加坡飛往汕頭。除了新增以上3個航點之外，酷航也將調整航線網絡，以更好地因應市場需求並優化機隊部署。自2024年11月24日起，酷航飛往印尼雅加達的航班每週增加2班，達到每週19班。飛往泰國蘇美島的航班自2024年12月20日起，由原本的每週14班增至每週21班。飛往菲律賓第三大城達沃的航班自2024年12月22日起，將從每週5班增至每日1班。而飛往寮國首都萬象的航班，自2025年2月9日起，將從每週4班增至每週5班。另外，飛往南昌的服務將於 2025 年 2 月 14 日最後一班航班後暫停。隨著富國島、巴東和汕頭的新航線開通，到2025年1月，酷航將每週運營31個班次飛往越南的3座城市、每週84個班次飛往印尼的11座城市，以及每週89個班次飛往中國的17個航點。富國島、巴東和汕頭的航班已開放預訂，旅客可透過酷航官網、手機App及其他銷售通路進行預訂。從台北出發，搭乘經濟艙飛往富國島，單程最低含稅價新台幣4,847元起；飛往巴東單程最低含稅價新台幣4,392元起；飛往汕頭單程含稅價最低新台幣5,607元起。酷航執行長湯康莊（Leslie Thng）表示，「我們很高興宣布開通飛往巴東、富國島和汕頭的航班，並希望激發更多旅客前往這些富有多元體驗的新目的地。我們將繼續尋找機會，擴展航網，為顧客帶來嶄新的旅遊體驗。」