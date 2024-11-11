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▲潘若迪100%還原席琳狄翁，光治裝費就超過10萬，並花費2小時妝髮。（圖／莫莉IG）

▲Vicky老絲（左）、潘若迪（右）高度還原Law Roach、席琳狄翁登葛萊美獎經典一幕。（圖／莫莉IG）

60歲男星潘若迪因為在萬聖節扮成國際巨星席琳狄翁（Celine Dion），神還原的程度引發熱烈討論度，還因此接到超多尾牙商演，對此潘若迪接受《NOWnews今日新聞》採訪，被問到目前有幾場在洽談？他表示：「真的很多」，而且還超多人都要求他要用席琳狄翁的裝扮來教舞，另外他還劇透最近有在準備另一個模仿人物，不忘掛保證：「一定會比席琳狄翁像！」潘若迪扮席琳狄翁，治裝費超過10萬，妝髮時間則耗時2小時，可謂是相當用心，那結束工作後有沒有覺得捨不得卸妝、乾脆帶妝回家？潘若迪一口回絕：「我才不要咧！一結束我就趕快卸掉了，誰會那樣上街啊！」潘若迪為了完全模仿出席琳狄翁的神韻，還研究了她在典禮上的說話片段，就是要演出精髓，而平常就常常模仿各種人物的潘老師，笑說因為席琳狄翁本來就和自己蠻像的，有很多人都這樣說過，所以模仿起來自然像，至於接下來還有沒有想挑戰的人物？他語帶神祕感地劇透，最近正在準備一個人物要模仿，還強調一定會比席琳狄翁更像，讓人十分期待。搭著這陣席琳狄翁熱潮，潘若迪也因此接到了許多尾牙、商演的機會，被問到究竟有幾場來洽談？潘若迪表示：「真的很多」，而且大家都有各種奇奇怪怪的要求，像是裝扮成席琳狄翁來教舞蹈動作，就是最多人指定想看的畫面。